Els amants del ciclisme tenen una cita a Cambrils aquest cap de setmana

Cambrils ja està a punt per engegar la 5a edició de Cambribike i convertir-se en el punt de trobada dels amants del ciclisme de totes les edats i nivells des d’avui fins diumenge. Durant tot el cap de setmana, la ciutat s’omplirà de bicicletes de carretera, BTT, BMX i eBikes, atretes per un complet programa d’activitats amb l’epicentre al Parc del Pinaret.

Algunes de les novetats d’enguany són una sortida d’ultrafons no competitiva de 400 km del Camp a la zona dels Ports organitzada per la Penya Cicloturista Cambrils; un taller de mecànica de bicicletes a càrrec de Mariné Bicicletes, i la 1a Copa Catalunya Promoció Carretera infantil. A més, enguany l’esdeveniment tornarà a coincidir amb la Copa d’Espanya de Trial, que comptarà amb la participació de destacades figures del rànquing mundial.

El programa també inclou exhibicions, conferències, pedalades populars, una sortida nocturna amb l’associació A Pinyó Fix i la marxa Cambribike BTT amb quatre recorreguts de diferents nivells per la comarca, una marxa Gravel, una ruta cicloturista pels paisatges de les serres de Llaberia i Montsant, una eliminator per adults, i una pedalada de Ciclo Indoor solidària per la fibromiàlgia amb Melcior Mauri, entre moltes altres propostes.

El Parc del Pinaret, com a base d’operacions, tindrà una zona d’expositors i concentrarà les activitats de caràcter més familiar, entre les quals destaquen els tallers amb l’artista Nuri Mariné, el circuit d’educació vial, la cursa Kids, els nous tallers infantils CambriBike i un espectacle familiar de contes i cançons de la companyia jomeloguisjomelo.com. El programa complet es pot consultar al web www.cambri.bike.

