La platja del Regueral de Cambrils tornarà a ser l’escenari de la Copa d’Espanya de Trial

Cambrils acollirà per sisè any consecutiu la Copa d’Espanya de Trial en bicicleta el diumenge 5 de maig, en el marc de la 5a edició de CambriBike. La regidora d’Esports i Turisme, Camí Mendoza, i l’excampió del món de l’especialitat i director tècnic de la prova, Àngel Batlle, han presentat avui l’esdeveniment esportiu, que es disputarà durant tot el matí del diumenge a la platja del Regueral de Cambrils, on ja s’hi ha començat a instal·lar un circuit format per contenidors, tubs de formigó i materials naturals com troncs i roques.

La regidora d’Esports ha agraït la implicació del club de Bike Trial en l’organització d’aquesta competició, que reforça el posicionament del municipi com a destinació de turisme esportiu i concretament com a referent dins del ciclisme a nivell estatal. En aquest sentit, Camí Mendoza ha explicat que aquest 2024 s’organitzaran a Cambrils més de 60 esdeveniments esportius on hi participaran més de 30.000 esportistes.

El director tècnic ha destacat la participació de prop de 140 pilots d’Espanya, França i Portugal, entre els quals hi ha destacades figures del rànquing mundial en diferents categories com Vera Barón, Alba Riera, Alejandro Montalvo, Borja Conejos i Eloi Palau. Àngel Batlle també ha posat de relleu que l’espectacularitat del muntatge a l’espigó i el marc incomparable de la platja fan que la de Cambrils sigui una de les competicions de la Copa amb més públic i repercussió.

Les proves de les diferents categories (des de Benjamí fins a Elit tant masculí com femení) es disputaran entre les 8h i les 14:30 hores aproximadament en diverses zones distribuïdes en una superfície de gairebé 3.000 metres quadrats en forma de ela, aprofitant l’espigó. Enguany les semifinals d’Elit estan previstes per les 11 i les finals per les 12:30 hores.

Et pot interessar: