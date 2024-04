Pèrgoles i una guingueta amb terrassa: el Parc de l'Esquirol de Cambrils es transformarà en un refugi climàtic

El futur Parc de l’Esquirol del barri de Vilafortuny de Cambrils serà un gran refugi climàtic, responent als nous reptes mediambientals que ja estan obligant a reformular l’estructura, els usos i les prioritats de les ciutats. Seran 9.000 m2 d’extensió que en el projecte estan dissenyats amb els nous criteris bio-climàtics.

Aquests nous criteris ja estan fent canviar la redacció de determinats projectes municipals. Els nous espais públics contindran més verd (arbres i arbustos) i més alimentació elèctrica amb energies alternatives, incorporaran més materials reciclables, estaran més protegits per possibles contingències i en el cas d’espais costaners estaran pensats per aturar la regressió de les platges.

El regidor d’Obra Pública, Enric Daza, ha refermat les idees que a l’hora de dissenyar nous espais és imprescindible tenir en compte els nous paràmetres de sostenibilitat i d’adaptació al canvi climàtic, en la línia dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 per assolir ciutats més adaptables a la convivència i més resilients als canvis.

En aquesta línia, el nou parc aprofitarà el màxim nombre d’arbres existents (acàcies) i també es plantaran nous exemplars d’espècies autòctones o adaptades al medi. La franja meridional del parc serà la zona més arbrada, i tindrà una guingueta amb terrassa i l’àrea de jocs infantils. El parc també tindrà una zona destinada a la pràctica esportiva i s’hi instal·laran bancs cada menys de 50 metres, papereres i fanals distribuïts per tot l’espai.

El regidor d’Obra Pública també ha confirmat que el projecte inclou dues grans pèrgoles bioclimàtiques, que crearan un nou espai d’oci a l’aire lliure, que permetrà descentralitzar els actes previstos i l’activitat turística, cultural o festiva, actualment més concentrada a ponent. D’aquesta manera, s’avançarà en la promoció i integració dels barris de Llevant, Cambrils Badia i Vilafortuny.

D’altra banda, Enric Daza ha explicat que la pacificació de l’àmbit d’actuació ordenarà l’espai i millorarà la connexió amb el passeig marítim amb dos grans passos de vianants elevats, des de la rotonda i fins el camí del corralet. Al mateix temps, la transformació del parc evitarà que s’utilitzi la zona com un gran pàrquing no regulat d’autocaravanes. Per acabar, el regidor ha destacat que la proliferació de llicències i l’augment de veïns fan encara més necessari disposar d’un espai verd d’aquestes característiques a llevant.

L’objectiu de la nova construcció és que tant la ciutadania com les persones visitants gaudeixin més d’aquest espai privilegiat a primera línia de mar, que actualment està poc utilitzat per la dificultat d’accés des del passeig marítim i per la manca d’equipament del parc. El projecte permetrà donar més valor encara a la façana marítima cambrilenca.

