Una dotzena de bars i restaurants participaran en la 8a Ruta de tapes de l’Hospitalet de l’Infant

L'Associació de Restauració i Hoteleria de l’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors (ARH) ha organitzat la 8a Ruta de tapes que tindrà lloc del 26 d’abril al 5 de maig. En aquesta edició, hi participaran un total de 12 establiments que oferiran una tapa i una beguda per 4 euros.

Hi participen els següents establiments: Bar-Restaurant D’Antis, Bar-Cervecería Cal Rullo, Hotel 4R Meridià, Bar-Restaurant Les Tàpies, Restaurant Blauverd, Bar Zazú Lounge, Restaurant Le P’tit Normand, Cafetería Lili’s Sweet, Bar-Gelateria La Jijonenca, Restaurant Nàutic, Restaurant Vanes i el bar La Granja del Castell.

Els participants podran guanyar dos vals de 80 euros per gastar als bars i restaurants locals de l’ARH. Per participar hauran de tastar com a mínim 4 de les 12 tapes proposades. A través del fullet informatiu de la Ruta, que es podrà aconseguir a l’Oficina de Turisme, els clients hauran de votar la tapa que més li ha agradat i emplenar el fullet amb les seves dades personals. Després l’haurà de dipositar a les urnes/bústies que trobarà als bars i restaurants participants o a l’Oficina de Turisme.

El sorteig dels premis es farà el 7 de maig, a les 12.40 h, a Ràdio l’Hospitalet de l’Infant i el nom dels guanyadors/es s’anunciarà al Facebook de l’Associació de Restauració i Hoteleria de l’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors (ARH). Allí també s’hi farà públic el nom del restauradora/a guardonat/ada.

Els restauradors participants opten a un premi per la «Millor tapa», per a qui hagi obtingut la valoració més alta dels clients/es.

Et pot interessar: