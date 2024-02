14 bars i restaurants es disputaran el guardó a les millors braves a Mont-roig i Miami Platja

Després de l’èxit de les dues anteriors edicions, enguany torna el Campionat de Patates Braves de Mont-roig i Miami Platja que comptarà amb la participació de 14 bars i restaurants. Tots els participants oferiran, de l’1 al 24 de març, la seva particular versió d’una de les tapes estrella de la nostra gastronomia, les patates braves. La ració tindrà un preu únic de 4 euros sense beguda.

A través d’un QR, les persones que hagin tastat les braves de l’establiment podran votar i puntuar, i així decidir quines són les millors braves del municipi. El ranking amb les votacions es podrà veure en directe a través de mont-roigmiami.cat.

Passaport bravista

Enguany es manté el passaport bravista, que s’haurà de segellar a l’establiment i en funció de les braves que es degustin es podrà participar a diferents sortejos, dipositant-lo a les urnes que hi haurà als restaurants participants i a les oficines de turisme del municipi.

Està dividit per categories: Bravista Sibarita el rebran les persones que hagin tastat totes les braves dels establiments participants (14) i participaran en el sorteig d’un cap de setmana a l’Aparthotel Pierre & Vacances Bonavista de Bonmont; a la categoria de Bravista Gourmet hi podran participar aquells i aquelles que hagin tastat les braves de més de 9 establiments participants i optaran al sorteig d’una experiència Tuna Tour per dues persones amb el Nàutic Parc Costa Daurada i, per últim, la categoria de Bravista Aficionat/da és per les persones que hagin degustat més de 5bravesen els establiments participants i participaran en el sorteig d’un lot de productes locals.