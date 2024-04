Moren dos joves veïns de Reus en un xoc frontal entre dos cotxes a la T-310 a Riudoms

El Servei Català de Trànsit ha informat que ahir a la nit es va registrar un accident mortal al punt quilomètric 4,7 de la carretera T-310 a Riudoms. Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís a les 22.29 h.

Per causes que encara s’estan investigant, es va produir un xoc frontal entre dos turismes. Com a conseqüència del sinistre, el conductor i el passatger davanter d’un dels vehicles van morir. Es tracta de M.B., de 38 anys i veí de Reus, i de I. EO., de 27 anys.

A més, el passatger posterior del mateix turisme i el conductor de l’altre cotxe van resultar ferits greus i van ser traslladats a l’hospital Joan XXIII.

En l’accident, que va obligar a tallar la via i a fer desviaments, hi van treballar tres patrulles dels Mossos d’Esquadra, sis dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

