L’Arboç programa més de 60 actes per la Fira Modernista del Penedès

La Fira Modernista del Penedès comptarà amb un programa replet d’actes per a totes les edats i tots els gustos per l'onzena edició. En total s'han programat més de 60 actes que tindran lloc el dissabte 20 i diumenge 21 d’abril.

Entre els actes destaquen les visites a edificis emblemàtics de la vila, encapçalats per la famosa Giralda i l’espectacular Palau Gener i Batet, i la marató de teatre d’època al carrer amb una trentena de funcions i cercaviles.

Durant les dues jornades, més de 200 figurants i persones aniran amb vestimentes de l’època, que ompliran de color els carrers de l’Arboç i interactuaran amb el públic fent-se fotografies.

Un dels actes més importants és Gran Ball Vuitcentista que se celebrarà a la carpa de La Giralda el dissabte al vespre, on seran presents tots els personatges ambientats i on tothom hi és convidat a ballar amb els balls típics de l’època, com el ball de rams, el ball del fanalet, el ball de l’escombra, el ball de la patata i molts d’altres en una nit per gaudir i recordar amb la família.

El programa es pot consultar al següent ENLLAÇ.

