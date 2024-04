Un cuiner alemany establert a l'Hospitalet de l'Infant intenta recuperar la seva 'food truck' quemada

A l'agost de 2023, Sepp Schmidt, més conegut com el del Topolino, va perdre el seu negoci en un incendi a l'Hospitalet de l'Infant. Aquest alemany establert al municipi del Baix Camp va perdre la seva food truck en un accident fortuït.

Segons explica la seva filla, Leyre, el seu pare de 69 anys porta tota la seva vida dedicant-se a la cuina a Hospitalet de l’Infant. Fa uns anys, en un intent de reinventar-se i salvar la seva economia, va fabricar una food truck des de zero per poder seguir fent el que més li agrada, cuinar per la gent.

Després de l'incendi, Sepp es va quedar destrossat. «Per a ell, no era només un negoci, era el seu petit somni fet realitat i, sobretot, una forma de seguir endavant i compartir el seu amor pel menjar amb la gent», explica Leyre.

Per aquest motiu, ha iniciat un campanya de crowdfounding a plataforma GoFundMe per recaptar diners i ajudar-lo a recuperar la seva food truck i que pugui continuar amb el seu petit negoci. La iniciativa porta com a lema «Una 'food truck' per a Sepp».

De moment, a 18 d'abril, han aconseguit 8.331 euros amb 221 donacions dels 10.000 que necessitarien per refer la food truck. Es poden fer donacions al següent ENLLAÇ.

