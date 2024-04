El sopar solidari de l’Associació Contra el Càncer a Tarragona recapta 26.000 €

L'Associació Contra el Càncer a Tarragona va celebrar ahir al vespre una nova edició del tradicional ‘Sopar Contra el Càncer’, una festa benèfica que enguany ha batut el rècord d’assistència amb més de 300 persones reunides a l’Hotel Gran Palas de La Pineda, i gràcies a les quals s’han reunit 26.000 euros, que superen els de l’edició anterior. Els beneficis aniran destinats a la investigació de la malaltia, a través de projectes de recerca oncològica.

L’esdeveniment, marcat per la solidaritat i l’emoció, s’ha dut a terme amb una important novetat: la primera entrega dels guardons de l’Associació Contra el Càncer a Tarragona. Enguany, els primers homenatges s’han rendit a El Corte Inglés de Tarragona, pel seu impuls a la Women Race, al Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona (COFT) i al Servei d’Hematologia de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona, dirigit per l’Institut Català d’Oncologia.

El Sopar Solidari de l’Associació Contra el Càncer a Tarragona ha aplegat més de 300 assistents i ha comptat amb la presència de l’alcalde de Vila-seca, Pere Segura; els diputats i diputades al Congrés, Josep Maria Cruset, Pere Lluís Huguet i Valle Mellado; el senador Mario Soler i la senadora Teresa Pallarés; els diputats al Parlament de Catalunya Alejandro Fernández, Mònica Sales, Irene Aragonès, Rosa Maria Ibarra, Joaquim Calatayud i Georgina Ebri, el diputat de la Diputació de Tarragona, Óscar Sànchez, la consellera d’Igualtat, Serveis a la ciutadania i Serveis Socials de l’Ajuntament de Tarragona, els consellers de l’Ajuntament de Tarragona Maria Mercè Martorell, Elisa Vedrina i Pep Manresa, i la regidora de l’Ajuntament de Vila-seca, Lucía Teruel.

Així mateix, també destacats representants de la societat civil tarragonina i de l’àmbit sanitari, com la Dra. Ione Montalvo, directora mèdica de l’Hospital Joan XXIII; Llorenç Mairal, director de l’Hospital Joan XXIII; Dolça Cortasa, gerent de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona; Joan Brunet, director de l’Institut Català d’Oncologia (ICO) i la patrona de la Fundació Científica de l’Associació Contra el Càncer, Meritxell Arenas, entre d’altres.

Fede Adan, president de l’Associació Contra el Càncer a Tarragona, ha volgut recordar que «a més a més dels guardons, enguany també hem fet un pas endavant en les complicitats bastides i podem dir que hem comptat amb el patrocini de FCC Medio Ambiente, i més d’un centenar d’empreses i negocis, de tot tamany i d’arreu de les nostres comarques, que han volgut posar el seu granet de sorra perquè el sopar d’enguany hagi sigut un èxit. Estic molt orgullós del compromís i implicació contra el càncer de la societat tarragonina».

Adan ha volgut remarcar que «la d’aquest divendres, ha sigut una nit extraordinària, plena de moments especials, com el testimoni del pacient malalt de càncer. Juntament amb pacients, familiars, voluntaris, investigadors i tothom qui ens han acompanyat ens en portem un record inesborrable i un gran impuls per poder continuar endavant amb la nostra tasca.. Des de l’Associació, volem que cap persona amb càncer se senti sola, volem donar suport als pacients quan més ho necessiten».

L’aposta per la investigació, clau per a la supervivència en càncer

El president de l’Associació Contra el Càncer a Tarragona, Federic Adan va obrir l’acte amb un agraïment als assistents i a totes les empreses col·laboradores per la seva solidaritat i compromís en la lluita contra el càncer i va insistir en la importància d’apostar per la investigació en càncer a l'hora d'aconseguir noves eines de diagnòstic precoç, però també en tractaments més específics i amb més efectivitat.

Primera entrega de guardons del Sopar Solidari Contra el Càncer

Enguany, els primers homenatges s’han rendit a El Corte Inglés de Tarragona, pel seu impuls a la Women Race, una trobada esportiva i solidària, reconeguda arreu de les nostres comarques, que visibilitza el càncer de mama i el seu impacte en les dones que el pateixen.

Així mateix, des de l’Associació Contra el Càncer a Tarragona s’ha volgut reconèixer la tasca del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona (COFT), un dels socis més destacats de l’entitat en la prevenció del càncer, com ara el programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte, i la promoció d’hàbits de vida saludable.

El tercer guardó ha sigut pel Servei d’Hematologia de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona, dirigit per l’Institut Català d’Oncologia. Entre els motius que la junta de l’Associació Contra el Càncer a Tarragona ha fet incís per atorgar aquest reconeixement hi ha la condició «de centre referent en innovació i recerca i puntal pels pacients amb hemopaties malignes del territori».

Més de 300.000 euros en investigació

En els darrers dos anys, l’entitat a Tarragona ha destinat 300.000 euros a la investigació contra el càncer. A nivell estatal, l'Associació treballa en l'impuls de la recerca, sent l'entitat social i privada que més fons destina a investigar el càncer, tenint compromesos 114 milions d'euros en 603 projectes diferents en els quals participen més de 1.500 investigadors.

L’entitat té el gran repte d’involucrar a la societat per arribar a la supervivència mitjana de les persones amb càncer al 70% el 2030. I la solució passa fonamentalment per la investigació. També van col·laborar diferents empreses i col·laboradors solidaris que es van sumar a la donació de fons per poder continuar ajudant gratuïtament totes aquelles persones que ens necessiten.