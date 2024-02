Totes les activitats programades aquest cap de setmana per les Jornades de la Galera de Cambrils 2024

Aquest cap de setmana Cambrils tancarà les dinovenes Jornades Gastronòmiques de la Galera i la Cuina Marinera del municipi que va començar el passat 9 de febrer. Durant aquests dies, la galera ha estat la protagonista a les taules dels restaurants.

Durant les jornades, una vintena de restaurants cambrilencs estan oferint provar, tant a locals com a visitants, menús únics i originals, adoptant com a ingredient principal la galera. Un crustaci fins i tot presenti en postres i elaboracions dolços, gràcies a la imaginació i a l’esperit de superació dels restauradors.

Descobreix totes les activitats programades per al tancament d’últim cap de setmana d’activitat:

23 de febrer Divendres

Galeres en Viu

De les 17h a les 18h, a la Confraria de Pescadors de Cambrils

Visita guiada a les instal·lacions. Vine i aprèn l’art de pescar galeres de la mà dels que tenen molt d’ofici i segueix el recorregut que fan les galeres des de les barques fins a la llotja. Aforament limitat. Inscripció prèvia.

24 de febrer Dissabte

Ruta engalerada sobre rodes

- De 10h a 11h, a les escales reials del Port de Cambrils

Itinerari: Escales reials del Port de Cambrils, rotonda del Club Nàutic, pujada per la Rambla Jaume I, C/Robert Gerhard, Pl. Mossèn Batalla, C/Miquel Planàs, C/, Pescadors, Pl. Pòsit, C/Consolat de Mar i Pl. Catalunya fins a la rotonda de la Vela, per agafar, novament, el Passeig de les Palmeres per acabar el recorregut a les Escales reials del Port de Cambrils. Posa’t els patins i acompanya’ns, de la mà de Rollers Cambrils! Activitat per a tots els públics. Nivell mínim. Inscripcions prèvies: 649 127 661/ rollerscambrils@gmail.com.

Exhibició de salts derrapes i cons a càrrec de Rollers Cambrils

- - D ’11h a 12h, a les escales reials del Port de Cambrils

Biribís musical amb gust de Galera

- De les 12h a les 14 h, a les escales reials del Port de Cambrils

Assaboreix el Platet de la Galera i participa en el Biribís musical amb temàtica marinera. Els diners recaptats es destinaran a l’associació Plastic Free Wave per a la neteja de pellets a les platges. Aconsegueix, alhora, un lot de productes de Cellers Torelló Viticultors per cantar línia i un àpat per a dues persones en un dels restaurants participants en la campanya si tens sort de completar el Biribís. Preu cartró: 2€. Preu degustació: 4€.