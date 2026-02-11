ESPECTACLES
El Convent de les Arts estrena temporada
Els concerts d’Anna d’Ivori i Bewis de la Rosa i la màgia de prop del guanyador de ‘Got Talent Espanya’, Jordi Caps, són els plats forts de la programació d’hivern-primavera
La temporada d’hivern -primavera del Convent de les Arts d’Alcover està definida per una programació diversa, ambiciosa i adreçada A tots els públics, que combina música, teatre, màgia, circ i activitats culturals arrelades al territori. Entre els noms propis que destaquen en aquesta nova temporada hi ha les actuacions d’Anna d’Ivori, Bewis de la Rosa i el mag Jordi Caps, guanyador de Got Talent Espanya, que convertiran l’equipament en un dels principals pols culturals del Camp de Tarragona durant els pròxims mesos.
La nova programació arrencarà el dissabte 21 de febrer amb la primera Mostra de Teatre Amateur, una aposta clara pel talent local i comarcal. El Grup de Teatre La Resclosa d’Alcover obrirà el certamen amb Bar Manolu, mentre que l’endemà serà el torn del Grup de Teatre La Moixera de la Selva del Camp. El següent cap de setmana, el Grup TEBAC de Reus i la Companyia DRAMEDIA de Riudoms completaran una mostra que vol posar en valor la vitalitat del teatre amateur.
Diumenge 8 de març, coincidint amb el Dia Internacional de la Dona, el Convent acollirà el concert d’Anna d’Ivori i la seva banda. L’artista presentarà Lux et Umbra, un espectacle basat en les cançons del seu tercer disc d’estudi, Eclipsi. La música continuarà sent protagonista amb Bewis de la Rosa, que el divendres 22 de maig, dins del 15è aniversari del festival La Terrasseta, portarà a Alcover el seu segon treball, La Llar a la Linde, un directe fresc i compromès amb la realitat de les àrees rurals. La Nit Lírica, prevista per al diumenge 14 de juny, reunirà els Amics de la Música de Valls i les Joventuts Musicals de l’Alt Camp en una vetllada dedicada a les grans àries i cançons.
La màgia també tindrà un paper destacat amb la visita de Jordi Caps, que diumenge 31 de maig oferirà tres sessions de màgia de prop, pensades per a grups de 45 espectadors.
En l’àmbit teatral destaca la preestrena de La curva del tiempo, una comèdia dramàtica sobre l’amor, la pèrdua i la memòria que, després de triomfar a Buenos Aires, iniciarà a Alcover la seva gira europea el 15 de març. El teatre de carrer arribarà l’11 d’abril amb Aquí, de la Cia. Llum de Fideu, mentre que les propostes familiars i de circ completaran la programació. La temporada també manté les cites tradicionals, com la diada de Sant Jordi, la Nit de Museus o el Cicle Gaudí de cinema, i incorpora propostes singulars com la Festa de la Caricatura amb Joan Vizcarra.