SUCCESSOS
Una dona ferida durant un incendi en una casa de Vilabella
L'arquitecte municipal es troba a l'habitatge revisant el seu estat
La propietària d'una casa de Vilabella ha estat evacuada a l'hospital Pius de Valls a primera hora del matí per inhalació de fum durant un incendi. Els fets han passat a les 06.42 hores i s'han desplaçat amb cinc unitats terrestres fins al número 5 del carrer d'En Fortuny.
El foc s'hauria iniciat en una de les habitacions, la qual ha cremat completament. El fum també ha afectat l'habitatge i ha provocat que tres persones hagin estat ateses pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) per fum. El SEM ha evacuat a la propietària de la casa a l'hospital de Valls.
Els Bombers de la Generalitat han avisat a l'arquitecte municipal per revisar l'estructura de l'habitatge i comprovar si presenta risc d'esfondrament. De moment, si que ha determinat que s'ha d'apuntalar alguna zona.