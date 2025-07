Marc Vinya: «Durant els pròxims dos anys, Montblanc veurà molts canvis a peu de carrer»

Publicat per Creat: Actualitzat:

Quin Montblanc agafa en aquest ‘mig mandat’?

«En aquests dos anys hem fet molta feina interna per endreçar, sanejar i posar en marxa projectes que feia molt temps que estaven pendents. Aquests dos anys entrants serà el moment de concretar accions i veure els frits d’aquest treball. El relleu d’alcaldia estava pactat i no hi haurà un canvi de full de ruta, però sí que es veuran molts canvis a peu de carrer».

Hi ha dos grans projectes industrials, com transformaran el municipi?

«Montblanc és industrial des de ja fa molts anys. Les inversions de Ponentia i Logis ens demostren que Montblanc està en una situació estratègica pel desenvolupament econòmic. L’arribada de l’estació intermodal prevista al polígon de Ponentia reforçarà Montblanc com a vila industrial. Això sí, no hem de descuidar altres elements com el turístic, de serveis o cultural».

Ponentia implica col·laborar amb l’Espluga de Francolí, s’obre un nou camí?

«Sempre estem oberts a col·laborar amb qualsevol dels nostres veïns de la comarca. Som termes municipals petits i sempre està bé compartir projectes. Amb altres ajuntaments ja fa temps que compartim, fins i tot, material. Amb els consistoris de la comarca volem posar en comú una iniciativa relativa a les pedanies. Estem treballant per donar el suport que necessiten aquests nuclis aïllats, que a la Conca de Barberà n’hi ha molts».

Les pedanies de Montblanc van signar un manifest sentint-se ‘abandonades’.

«Nosaltres volem prestar atenció constant a aquests nuclis. Tenim un reglament i una regidoria des de sempre. Aquell manifest era una reivindicació que no va ser ‘prou precisa’, però nosaltres estem en el camí d’acompanyar-les, la primera obra pública que vam fer va ser un carrer a la Guàrdia dels Prats. A poc a poc aquesta percepció anirà canviant, perquè hi estem treballant. Aquest any també hem traslladat un cicle de concerts a Prenafreta».

Hi ha perspectiva de creixement turístic?

«El turisme és un dels altres dinamitzadors econòmics que tenim a tota la comarca. Amb les obres de Sant Francesc tindrem un equipament en millors condicions per acollir esdeveniments de qualitat i se’ns obre una porta. També l’associació medieval i el seu treball donen molt nom i Montblanc se’n beneficia. Al llarg de molts anys de treball som un punt rellevant al mapa turístic català i més enllà. També el Parc Natural de les Muntanyes de Prades ens ajudarà a reforçar aquests viatgers esportius i de natura. Per davant tenim els reptes d’augmentar els dies de la visita, per fer-ho possible cal augmentar les places d’allotjament. És un deute pendent fer un hotel gran, especialment un dedicat als negocis».

En matèria de patrimoni quines millores s’esperen?

«Nosaltres hem aixecat una mica el peu de l’accelerador, perquè ens interessen més els serveis per les persones. No obstant això, hem aconseguit finançament per millorar el pas de ronda des del portal de Sant Francesc fins a la torre del Castlà. El projecte permetrà també millorar el tancament d’una torre que és la seu del Drac. Si trobem finançaments com aquests, continuarem invertint en patrimoni. El que no farem és destinar recursos propis en detriment de serveis públics bàsics com s’ha fet durant molts anys».

Quina línia té davant el problema d’habitatge?

«Estem treballant per oferir sòl al pla de cessió de la Generalitat. També hem tingut iniciativa pròpia amb bonificacions per la rehabilitació d’habitatges i hem rebut algunes demandes. Així mateix, hem posat en contacte propietaris amb persones interessades i busquem la fórmula per fer-ho coincidir. Igualment, és cert que vam rebre una subvenció de vora dos milions per protecció oficial, però hem hagut de renunciar perquè ens obligaven a promoure des del consistori i no ho podem assumir així. En qualsevol cas, el nostre objectiu és que qui vulgui viure a Montblanc ho pugui fer».

Heu identificat solars per cedir-los a la Generalitat?

«Sí, hem identificat alguns que estan en bones situacions, però s’ha de fer alguna modificació urbanística. Creiem que aviat ho podrem posar a disposició».

Com es troba la situació financera del consistori?

«Estem molt millor que fa dos anys. Vam trobar moltes factures pendents de pagaments i hem aconseguit un préstec a deu anys per desencallar-les. També ens han entrat diners que ens permetran una certa estabilitat. De totes maneres cal posar els peus a terra, hem pogut tapar el forat i engegar un pla de sanejament. Amb les noves inversions industrials i una despesa responsable tenim bones perspectives, però hem de gastar el que tenim i no més. El que dèiem al començament, ara veurem molt moviment, però ha sigut gràcies a treballar molt per la situació econòmica».

Quin és l’escenari optimista a curt termini?

«Com qualsevol economia domèstica, volem ingressar més del que gastem i poder-nos endeutar sabent que podrem pagar els rebuts. Estem en la línia d’arribar a aquesta realitat abans del 2027».

Després es podria esperar una política econòmica més expansiva?

«Sí, segurament. Les inversions industrials caminen a pas ferm i això ens podrà permetre grans serveis i uns tributs baixos. Jo soc optimista de mena i crec que és com ho hem de veure, afrontem els problemes perquè sabem que els podem solucionar».

En què va quedar el problema dels nanos ‘segrestats’?

«Estan aquí i estan bé. Després de ‘l’operació de rescat’ s’ha comprovat que la restauració que es va fer és correcta, els han vist també tècnics del departament de Cultura de la Generalitat. Al final ha estat tot una discrepància que es podria haver solucionat abans. Si ens haguéssim pogut acollir a una subvenció per finalitzar aquesta restauració s’hagués retardat una mica els treballs, però s’hauria pogut pagar. Ara la situació s’ha judicialitzat, de moment ens han donat la raó en què els nanos han de ser a Montblanc i que el contracte no estava ben fet. Estem pendents del judici i estem disposats a pagar, però creiem que si vam avisar que es podia perdre la subvenció, tenim dret a no fer-nos càrrec d’aquesta part».

Voldrà tornar a ser alcalde a partir del 2027?

«Sí. Porto poc temps, però ha estat molt engrescador. Les primeres setmanes m’he trobat empreses que volen invertir i projectes que arranquen, això et dona una embranzida que ha de durar més de dos anys. Estic il·lusionat i amb ganes i tinc clar que continuaré així el 2027».