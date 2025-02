Montblanc recupera els vuit Nanos centenaris a través d’una ordre judicial

Publicat per Miquel Llaberia Redactor Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Montblanc va recuperar ahir al matí els Nanos de Montblanc que, des del març de 2023, estaven en possessió del Taller Avall de Reus per dur a terme un encàrrec de restauració. Pels vols de les 9.30 hores, els Mossos d’Esquadra van accedir al local de l’empresa de restauració amb una ordre judicial, acompanyats d’una tècnica de Patrimoni de l’Ajuntament per a comprovar l’estat de les peces i retornar-les a Montblanc.

Concretament, l’entrega es va efectuar en un local adjacent que funciona com a moll de descàrrega de les obres, però que no són els tallers on s’intervenen aquestes. Des de l’Ajuntament de Montblanc celebren que, finalment, els capgrossos hagin tornat a la capital de la Conca de Barberà. Actualment, les peces estan instal·lades a la Sala Sant Jordi de la casa consistorial, a l’espera de trobar un lloc adequat per la seva conservació.

Des del Taller Avall critiquen que l’actuació d’avui «s’hauria pogut evitar» tal com «es va proposar a la representació de l’Ajuntament». A més, remarquen un cop més que les acusacions sobre el taller de què les peces no s’havien restaurat són «falses» tal com s’ha demostrat avui. «Els treballs s’havien fet en el seu moment i seguint el pressupostat i signat per ambdues parts. Els nanos estan perfectament restaurats i llestos per ser entregats des del 2023, moment en què hi havia el contracte vigent», defensen.

El trasllat

Per un altre costat, des del taller han denunciat que l’actuació de recollida de les figures no ha estat correcte: «Els tècnics que han intervingut en la recollida no s’han acreditat com especialistes, han enfundat els nanos i els han ficat en les caixes manipulant les obres sense els EPIS reglamentaris com guants i mans sense anells o sense rellotges». A més, apunten que per emportar-se les peces s’han utilitzat caixes «declarades inhàbils d’acord amb el contingut d’un informe del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya».

Segons expliquen des del taller, davant d’aquesta situació «els responsables del consistori de Montblanc han improvisat unes fundes extres, usades i poc netes per cobrir les figures dins les caixes, que en tancar provocaven una força o pressió addicional sobre les figures». Per aquest motiu, des del taller no es responsabilitzen dels possibles danys que hagin patit els capgrossos durant el trasllat.

Finalment, des del taller resten a l’espera de la celebració del judici, que es preveu que serà el juliol, i es reserven «el dret a emprendre accions per tal de preservar el bon nom, trajectòria i bonhomia del Taller». A la vegada, des del Taller Avall agraeixen el suport de tots els Ajuntaments, entitats i colles d’arreu de Catalunya que els han mostrat el seu «suport incondicional».

El conflicte

Segons expliquen fonts de l’Ajuntament de Montblanc a Diari Més, el març de 2023 els nans es van traslladar al Taller Avall per ser restaurats amb un pressupost de 15.000 euros subvencionat per la Diputació de Tarragona. No obstant això, per mantenir la subvenció aquest treball s’havia de realitzar abans de finalitzar el mes de juny.

En veure que no s’anava a complir el termini, es va reclamar que es retornessin les peces quan, suposadament, encara no s’havia dut a terme la restauració contractada. Tanmateix, des del Taller asseguren que es va dur a terme la restauració respectant els acords amb l’Ajuntament de Montblanc i demanen que se’ls pagui la feina.