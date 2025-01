Adrià Wegrzyn repeteix victòria al concurs de menjar calçots de Valls amb més de 3 kg devorats

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El barceloní Adrià Wegrzyn ha guanyat el tradicional concurs de menjar calçots celebrat aquest migdia a la plaça del Pati de Valls, en el marc de la Gran Festa de la Calçotada.

En aquesta edició, un total de dinou homes i una dona han competit per intentar endrapar el màxim nombre de calçots en tres quarts d’hora. Amb una marca de 195 calçots ingerits, que sumaven un pes total de 3,275 quilograms, Wegrzyn s’ha tornat a coronar com a campió d’aquesta competició singular.

«Els primers vint minuts molt bé, però després es fa més dur, fa pujada», ha afirmat. Acompanyat per familiars i amics, s'ha mostrat satisfet de la fita, que ha apuntat que celebraria amb un dinar de carn a la brasa.

Wegrzyn és un dels habituals d'aquest concurs, on participa des del 2002. L'actual normativa impedeix que el guanyador es pugui presentar a la següent convocatòria, de manera que caldrà esperar com a mínim fins al 2027 per tornar a veure a aquest barceloní en acció.

De fet, ha insistit que en un futur, quan els seus fills ja siguin majors d'edat, li agradaria que fossin ells qui el desbanquessin com a campió.

La Gran Festa de la Calçotada de Valls ha encetat aquest diumenge la celebració de la Regió Mundial de la Gastronomia de Catalunya. La mostra de coure calçots, el concurs de menjar-ne o el de cultivadors han atret més de 30.000 persones a la ciutat, segons la Cambra de Comerç de Valls.

El seu president, Josep M. Rovira, confia que aquest reconeixement internacionalitzi més tot el que envolta la ceba dolça a través d’una calçotada simultània en una desena de països europeus, un fòrum de la calçotada o un simposi de cuina.

Un reconeixement que també veu positivament la IGP Calçot de Valls, que commemora 30 anys amb sensacions «esperançadores» pel que fa al sector i a la collita d'enguany, en què esperen superar els 18 milions d'unitats.