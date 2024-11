Les obres de recuperació de la muralla medieval de Sant Francesc començaran a principis del 2025

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Les obres de recuperació de la muralla medieval de Sant Francesc de Valls arrencaran a principis del 2025. L'Ajuntament ja ha aprovat el projecte executiu d'enderroc, consolidació, reinterpretació i urbanització per licitar els treballs a finals d'any. Tot plegat, després d'aconseguir la totalitat del cost del projecte (2,8 MEUR) dels fons europeus, que permetrà actuar en els dos àmbits previstos del carrer Sant Francesc: un a l'entorn de la Font de Sant Sebastià i l'altre entre els números 102 i 116.

La intervenció busca recuperar els vestigis de les muralles del segle XIV, ocultes a l'interior dels edificis, i urbanitzar la zona per crear un nou espai ciutadà i una nova porta d'entrada al centre històric. Les obres finalitzaran el 2026.

A principis de l'any vinent començarà l'enderroc d'una part dels edificis que actualment configuren el carrer Sant Francesc i que des de fa anys estan desocupats. A partir d'aquí es treballarà per recuperar la muralla medieval, datada del segle XIV, que estan amagats a l'interior dels immobles. Els arquitectes encarregats de redactar el projecte -Anna Ibarz, Marta Milà i Marc Torrellas- han detallat que tot i que hi ha trams on sembla que ha desaparegut el mur, sí que hi ha «una gran part bastant ben conservada».

Tot i això, han reconegut que a l'hora de plantejar les actuacions les han dissenyat pensant en «hipòtesis», ja que «no sabrem quines sorpreses ens trobarem fins que no comencem l'obra». En qualsevol cas, l'objectiu de la intervenció és «un model que permeti anar recuperant els vestigis de les muralles, per crear un passeig perimetral i dotar el barri antic de petites placetes i espais per a la ciutadania», segons ha explicat l'arquitecta Marta Milà.

Un nou espai ciutadà

En aquest sentit, l'alcaldessa de Valls, Dolors Farré, ha afegit que l'actuació està pensada «com a punt de trobada per als veïns». «L'objectiu no és només recuperar la muralla medieval, sinó que també que la zona es converteixi en un espai ciutadà, amable, ampli i obert», ha celebrat Farré, qui confia que la renovació d'aquest patrimoni esdevingui «un nou punt per fer vida al centre històric».

L'àmbit d'actuació màxim és de 1.100 metres quadrats, amb una longitud de 140 metres. Amb la voluntat d'evitar falsos històrics, s'evidenciaran quines són les muralles originals i quines parts s'han construït a posteriori. A més, també es vol deixar constància de l'existència dels edificis actuals, mantenint les formes de les finestres i de les portes. «No volem que s'oblidi que aquí hi ha hagut habitatges», ha subratllat l'arquitecte Marc Torrellas.

Per això, Milà ha afirmat que amb el projecte executiu el que s'ha dissenyat és «un llenguatge d'intervenció, perquè en un futur la ciutadania entengui les diferents parts i fases de la muralla». De fet, ha assegurat que han agafat la recent recuperada muralla de Sant Antoni «com a guia». «La idea ha estat establir unes regles del joc, perquè la continuïtat de les muralles tingui un criteri comú, malgrat la seva diversitat».

Així doncs, el projecte a la muralla de Sant Francesc és la segona gran actuació que afronta la ciutat en el procés de recuperació de les antigues muralles medievals de Valls. La primera va ser la realitzada el 2023 a la muralla de Sant Antoni amb una inversió de 482.000 euros.