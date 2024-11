Nou pas per convertir l’antiga església de Sant Francesc de Valls en un nou equipament cultural

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Valls ha iniciat una nova tongada d’obres a l’antiga església de Sant Francesc que inclou reparacions al campanar, la reconstrucció de voltes i cornises i l’obertura d’una sortida d’emergència. Aquest conjunt d’actuacions permetran ampliar les condicions de seguretat i accessibilitat per a la celebració d’actes amb públic i s’executen després que l’any 2023 finalitzessin les obres de protecció estructural realitzades a l’edifici, amb la restauració de la totalitat de la coberta i la rehabilitació de la volta de la nau, a més de la reparació de diverses fissures en els murs.

D’aquesta manera, el nou projecte que ara s’està executant i que finalitzarà la primavera del 2025, representa un nou pas endavant en la recuperació d’aquest històric edifici declarat Bé Cultural d’Interès Local. L’Ajuntament planifica reconvertir Sant Francesc en el futur en un nou equipament cultural públic per a la ciutat de més de 715 m2 de superfície que aculli un centre d’art contemporani i un auditori de música.

En total, el consistori vallenc haurà invertit en els últims anys més de 620.000 euros a l’antiga església, incloent els 450.000 de les obres estructurals ja realitzades a la coberta i les voltes i els 174.000 que ara s’hi destinen. El projecte actual es concentra en diferents punts de l’edifici, principalment a la zona de l’antiga sagristia, on s’hi instal·laran serveis adaptats i a més s’obrirà una sortida d’emergència que donarà directament a l’exterior, en concret, al carrer Muralla de Sant Francesc.

També s’ha previst reconstruir les voltes d’arestes de tres capelles laterals, la reparació de cornises en diversos punts, la restauració de la barana del cor, així com les instal·lacions necessàries d’enllumenat d’emergència i de protecció contra incendis. El projecte contempla diverses actuacions al campanar per reparar els danys que va patir per un llamp, entre elles la reposició d’un conjunt de boles vidriades del templet superior de la torre, la reparaciód'un grapat d’esquerdes i la reposició d’aplacats de maó malmesos.

En paral·lel l’Ajuntament continua amb els treballs per reconvertir l’església en un equipament cultural i disposa ja dels primeres estudis de necessitats tècniques per acollir un centre d’art contemporani i, a la vegada, un auditori ocasional. Segons aquests primers estudis, l’antiga església podria fer compatible exposicions temporals d’art contemporani i també concerts, a més de comptar a la planta del cor amb altres espais reservats a actes de petit format com conferències, projeccions, tallers, cursos o activitats pedagògiques, així com residències artístiques.