L'Ajuntament de Valls modificarà el protocol casteller davant diades amb pluja

L'Ajuntament de Valls modificarà el protocol casteller davant escenaris de diades amb pluja. És un dels acords presos en la reunió de la Comissió dels Xiquets de Valls, celebrada després de la diada de Santa Úrsula. En la trobada, tots els implicats han acordat deixar per escrit tots els escenaris possibles en cas de diades amb precipitacions en el protocol del nou sistema de rondes que tot just s'ha estrenat enguany.

D'altra banda, l'alcaldessa Dolors Farré ha exigit «tolerància zero» davant els episodis de tensió i ha condemnat de forma «rotunda» l'intent d'agressió d'aquest diumenge. Alhora, ha demanat que el quilòmetre 0 dels castells «doni exemple» en aquest àmbit.

Pel que fa als espais per a les colles a la plaça del Blat, una de les altres qüestions que s'han tractat en la reunió d'aquest dimecres, Farré ha plantejat la possibilitat d'habilitar-ne de nous tant per a l'hospital de campanya com per als castellers. Tot plegat, dependrà del trasllat dels serveis municipals a l'estació d'autobusos.