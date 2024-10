La Colla Vella dels Xiquets de Valls denuncia agressions físiques a menors durant la Diada de Santa Úrsula

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Colla Vella dels Xiquets de Valls ha emès un comunicat condemnant els incidents violents ocorreguts durant la Diada de Santa Úrsula el passat diumenge, en els quals, segons expliquen, un membre de la Colla Joves Xiquets de Valls va intentar agredir un menor de la Colla Vella i va causar lesions físiques a un segon menor i a una altra castellera de la mateixa colla. La Colla Vella qualifica aquests actes de «totalment intolerables» i contraris als valors de respecte i harmonia que han de caracteritzar el món casteller i les relacions entre colles.

Per part de la Colla Vella, s’ha anunciat la intenció d'emprendre les accions necessàries per assegurar la protecció dels seus membres i evitar que aquest tipus de conductes quedin sense conseqüències. «Ens reafirmem en el nostre compromís amb un món casteller respectuós, segur i lliure de violència», declara el comunicat, posant l’accent en la importància de preservar els valors d’una tradició que forma part del patrimoni cultural català.

En una aposta per la reconciliació i el diàleg, la Colla Vella ha sol·licitat una reunió urgent de la Comissió Xiquets de Valls, òrgan que busca el consens i la coordinació entre les colles vallenques. Tot i que la trobada es va demanar per ahir dilluns, aquesta no es va poder celebrar, quedant ara pendent d’una nova convocatòria per buscar vies d’entesa i evitar la repetició de fets similars en el futur.

La Colla Vella expressa la seva voluntat de seguir treballant per una convivència harmònica amb la Colla Joves i per la continuïtat dels projectes conjunts que reforcen el fet casteller com a símbol de cohesió, valors i cultura popular.