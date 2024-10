Valls reobre el campanar per poder gaudir de les postes de sol

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Valls ha presentat la nova experiència turística que permetrà contemplar les vistes singulars de les postes de sol sobre la ciutat i tot el Camp de Tarragona des del campanar de l’església arxiprestal de Sant Joan, amb 74 metres d’alçada, el més alt de Catalunya.

La visita guiada que impulsa la regidoria de Turisme suma l’atractiu de les vistes espectaculars amb un tastet de productes gastronòmics vallencs i una copa de vi, en una iniciativa a la que s’han afegit establiments d’alimentació de Valls i cellers de la Denominació d’Origen Tarragona.

L’estrena de Postes de sol al campanar tindrà inicialment periodicitat mensual i arrenca el dia 19 d’octubre coincidint amb el primer cap de setmana de celebracions de la Fira de Santa Úrsula de Valls i just la vigília que el monument compleixi els seus 127 anys d’història. El campanar reobre així al públic i al turisme després que les obres de rehabilitació finalitzessin definitivament el passat mes de setembre.

La ruta arrenca al peu del monument, a la porta de les campanes, des d’on s’iniciarà l’ascens en una visita guiada d’una hora aproximada de durada que permetrà descobrir la història i totes les vicissituds que ha viscut el campanar abans i després de la seva inauguració l’any 1897. L’arribada al pla de campanes es farà coincidir amb l’hora que el sol comença a posar-se per les muntanyes a l’est, per gaudir del moment amb un tastet gastronòmic de productes Km0 de Valls i una copa de vi gentilesa de diferents cellers de la DO Tarragona.

Els mateixos responsables dels cellers seran els encarregat de servir i explicar in situ les característiques del vi, així com les activitats que s’organitzen a la bodega. Ja s’han sumat al projecte cellers com Estol Verd, Mas Bella, Vives Ambròs, Vinícola de Nulles, Vinya Janine, Cellers Blanch, Padró, Magrinyà Calaf o Castell d’Or-Cooperativa de Vila-rodona. La reserva d’aquesta experiència de tarda-vespre, a un preu de 6 euros, cal fer-la adreçant-se a l’Oficina Municipal d’Informació i Turisme de Valls (977 612 530 o turisme@valls.cat ). A més, es pot adquirir el pack combinat que inclou, junt amb la visita al campanar, l’entrada a Món Casteller · Museu Casteller de Catalunya.

Visita lliure tots els diumenges

Aquesta ruta guiada de tarda-vespre no és la única novetat de la reobertura del campanar, ja que també a partir d’aquest octubre, Turisme Valls oferirà la possibilitat de pujar al monument en visita lliure i sense reserva prèvia. Les persones interessades poden dirigir-se directament a la plaça dels Escolans, just al peu del campanar, per iniciar l’ascens i poder gaudir de les vistes. Es tracta de visites lliures que es realitzaran acompanyats d’un guia en l’ascens i d’una durada aproximada de mitja hora. Les visites seran de 10.30 a 12h i no cal reserva prèvia, a un preu de 3 euros.

La visita els diumenges així com la nova ruta guiada de dissabte per gaudir de les postes de sol són només un primer pas per promocionar com atractiu turístic el campanar que, junt amb l’església i tot l’entorn de Sant Joan, està declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). En aquest sentit, l’Ajuntament està ultimant la senyalització turística que s’instal·larà en diferents punts del recorregut per l’interior del campanar, amb imatges històriques i informació diversa, així com els plafons que ara es recuperaran i que indicaran al visitant què es pot veure des dels grans finestrals del pla de campanes.

Campanar de Valls

El campanar de Valls va ser inaugurat el 20 d’octubre de 1897 coincidint amb la Fira de Santa Úrsula, després de dos anys, vuit mesos i divuit dies de la col·locació de la primera pedra per la festivitat de la Candela, el 2 de febrer de 1895. Aquest monument que ha esdevingut per la seva singularitat arquitectònica i alçada tot un símbol, el va projectar Francesc P. Villar i Carmona que va dissenyar una torre d’estil neogòtic per seguir la línia arquitectònica de l’església, en una obra que va anar a càrrec del vallenc Joan Oller Sans.

El campanar, que es va aixecar més amunt del previst inicialment en el projecte per superar el de la Prioral de Sant Pere de Reus, és el més alt de Catalunya, la imatge més singular de la ciutat i gran atalaia sobre les comarques del Camp de Tarragona.

La reobertura del campanar coincideix amb la promoció de Turisme Valls d’altres rutes i activitats turístiques aquesta tardor. Així, per aquests mesos es promocionen el Museu Casteller, l’Església de Sant Joan, el Museu de Valls, el centre audiovisual i immersiu Espai Gerhard, la visita guiada Descobreix Valls pel Centre Històric i l’Escape Room al refugi antiaeri sota la plaça del Blat, aquesta última activitat tots els últims dissabtes de mes.