Les obres de restauració del campanar de Valls s'allargaran fins a finals de juliol

Les obres de restauració del campanar de l'església arxiprestal de Sant Joan de Valls estaran enllestides a finals de juliol d'aquest any, un mes més tard de la previsió inicial. Els responsables de l'actuació han explicat que l'estructura superior té «greus afectacions» arran de les filtracions d'aigua que han provocat oxidacions en les estructures de ferro. «Va ser un encert actuar per urgència perquè hi ha seccions d'alguns elements fonamentals que s'han perdut completament», ha afirmat l'arquitecte Joan Carles Gavaldà.

El projecte té un cost d'1,1 milions d'euros, del qual el 40% es finançarà a través de donacions. La comissió ciutadana ha tornat a fer una crida per recaptar fons i tenen previst sufragar part del cost amb un crèdit.

Les obres de restauració del campanar de Valls van arrencar fa sis mesos i es preveien que s'executarien en un termini de deu mesos. Amb tot, l'actuació es prolongarà un mes més. «L'inici de l'obra va ser molt complex perquè s'havia de valorar exactament com havíem d'abordar els treballs, les solucions les teníem clares», ha explicat el director de l'obra, Joan Carles Gavaldà. Segons l'arquitecte, el pom de dalt del campanar és on es troben les afectacions «greus». En aquest punt, on hi ha un petit terrat, és on s'han produït les filtracions d'aigua.

De fet, ha detallat que l'aigua «incontrolada» en aquest espai també ha provocat danys en els finestrals del pis de campanes, els quals estan formats per diversos carreus. «Això ha fet que s'obrin les juntes i que s'incrementi la infiltració de les aigües i que hi hagués una explosió de l'acer original, que ha rebentat tota la zona», ha detallat Gavaldà. Aquestes són les zones «més afectades», segons Gavaldà, qui ha dit que també s'han trobat la pintura original de protecció, de finals del segle XIX, amb el ferro en «bon estat».

«Una de les sorpreses ha estat els diferents graus d'afectació dels elements metàl·lics, des d'elements que estaven completament desapareguts, que havien perdut tota la secció d'acer, a altres que hi havia una gran explosió per la mateixa laminació de l'acer que ha trencat les pedres», ha destacat. Per tot plegat, Gavaldà ha assegurat que va ser un encert actuar-hi d'emergència atès que hi havia punts «problemàtics». Fins i tot, ha assenyalat que hi havia punts on es podia passar la mà per dins dels forats per la pèrdua d'òxid.

«Això afectava elements de pedra que estaven molt trencats, amb moltes fissures i podrien haver provocat despreniments que hagués estat un perill des d'aquesta alçada», ha comentat. L'arquitecte s'ha mostrat confiat l'actuació de restauració durarà uns «quants» anys, tot i que ha apuntat que caldrà fer un manteniment anual per tal de controlar que funcionin els desaigües. «Estem segellant moltes fissures de pedres, fixant molts elements que estaven en la restauració dels anys 90, la qual es va fer amb uns materials que han funcionat bé, però que ja tenien problemes de fissuració», ha lamentat.

Crida per recaptar fons

Des de la Comissió ciutadana per a la restauració del campanar de Valls han tornat a fer una crida perquè la ciutadania faci donacions. L'objectiu és sufragar part del cost de les obres, que tenen un pressupost de més d'un milió d'euros. L'Ajuntament de Valls, la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya, així com l'Arquebisbat de Tarragona, que és propietari del campanar, han finançat el 60% del projecte. El 40% restant va a càrrec dels donatius d'empreses i particulars.

Fins ara, s'han aconseguit uns 80.000 euros i en necessiten 170.000 més per assolir la xifra de 250.000 euros -per sufragar el 40% del cost. Inicialment, havien previst que necessitaven recaptar 270.000 euros. «La campanya va bé, però encara no tenim cobert tot l'import que necessitem, està oberta i esperem que la gent de Valls i de fora de la ciutat ens ajudin a pagar-ho», ha expressat Jordi París, membre de la comissió. També ha explicat que tenen previst demanar un préstec per sufragar el tram final de la intervenció. «Ara per ara, les obres s'estan pagant amb els recursos propis assolits, necessitarem uns crèdits per pagar de forma més tranquil·la», ha tancat.

El campanar més alt de Catalunya

El campanar de Valls és el més alt de Catalunya i es va inaugurar el 20 d'octubre de 1897, coincidint amb la Fira de Santa Úrsula. Francesc P. Villar i Carmona va projectar-lo i va dissenyar una torre d'estil neogòtic per mantenir la línia arquitectònica de l'església. L'obra va anar a càrrec del vallenc Joan Oller Sans. Aquesta és la segona rehabilitació de la història del campanar, ja que el van restaurar per primer cop l'any 1984.