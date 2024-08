Declarat un incendi a la sofrera AFEPASA de Constantí

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Bombers treballen des de les 11.19 hores d'aquest dilluns en l'extinció d'un incendi que s'ha declarat a l'empresa sofrera AFEPASA de Constantí. El foc afecta una nau industrial de 3.000 m2 que conté pols de sofre, que s'està cremant, i els equips d'extinció hi han destinat vuit dotacions.

Protecció Civil ha emès un avís de prealerta del Plaseqta, si bé les lectures de sofre a l'exterior que s'han fet per possible contaminació han donat negatiu, segons han apuntat. Tot i que no ha calgut confinar ni la població ni els treballadors de les empreses properes, els Mossos d'Esquadra estan fent controls d'accés a la zona i han establert un punt de trànsit entre el carrer Àustria i el carrer Regne Unit.

AFEPASA ja va patir un incendi a les seves instal·lacions el passat 7 de novembre. En aquella ocasió sí que es va haver d'activar la fase d'emergència del Plaseqta, que va obligar a confinar empreses de la zona, veïns de Reus i fins i tot a desviar un vol de l'aeroport de Reus. Alguns treballadors del voltant van assegurar que van tenir picor a la gola a causa del succés. El Govern va obrir un expedient informatiu per esclarir les causes dels fets.

