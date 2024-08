Incendi en una nau agrícola a Alcover

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Des de primera hora del matí, cinc dotacions de Bombers de la Generalitat es troben treballant àrduament en l'extinció d'un incendi que s'ha produït en una nau agrícola situada en el municipi d'Alcover, a la província de Tarragona. L'avís del sinistre va ser rebut pels serveis d'emergència a les 07.42 hores, mobilitzant ràpidament als efectius necessaris per a fer front a la situació.

La nau agrícola afectada per les flames està situada en els voltants de la carretera C-14Z, concretament en el punt quilomètric 17. Segons la informació proporcionada pels Bombers, fins al moment s'ha confirmat que una furgoneta que es trobava annexa a la finca ha estat aconseguida pel foc, quedant completament calcinada. Afortunadament, no s'han reportat persones ferides a conseqüència de l'incident.

Els bombers continuen treballant de manera incansable per a controlar i extingir l'incendi al més aviat possible, emprant tots els recursos i tècniques a la seva disposició. S'espera que en les pròximes hores es pugui aconseguir una extinció completa del foc, evitant així que es propagui a altres estructures pròximes o causi danys majors.

Causes de l'incendi

Fins al moment, les causes exactes de l'incendi no han estat determinades. Els investigadors especialitzats en incendis dels Bombers de la Generalitat duran a terme una exhaustiva recerca una vegada que el foc hagi estat completament extingit. S'analitzaran tots els indicis i proves disponibles per a esclarir l'origen del sinistre i descartar qualsevol possible acte de naturalesa intencionada.

