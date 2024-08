Europastry compra la distribuïdora De Groot Edelgebak i guanya 2.000 clients als Països Baixos

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Europastry, la companyia catalana de masses congelades de pa, ha anunciat la compra de la distribuïdora neerlandesa de fleca premium De Groot Edelgebak. Amb seu a Barcelona, treballa a 80 països i compta amb 27 centres de producció. Dos d'ells es troben a Vallmoll i Sarral.

L'operació, de la qual no ha transcendit el valor, comportarà un guany de gairebé 2.000 clients als Països Baixos per l'empresa de productes de fleca congelats fundat per la família Gallés.

En el 2024, De Groot té previst arribar als 16,5 milions d'euros de facturació. D'aquesta manera, la companyia continua amb l'estratègia de creixement després que a principis d'estiu es plantegés sortir a borsa però ho acabés aplacant per «unes condicions de mercat cada cop més desfavorables i una major volatilitat».

Et pot interessar