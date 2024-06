Europastry ultima la seva sortida a borsa

El grup català Europastry està preparant la sortida a les borses de valors de Barcelona, València, Madrid i Bilbao amb una oferta inicial d'uns 225 milions d'euros.

Segons ha informat aquest dimarts en un comunicat, l'empresa de productes de fleca congelats preveu una estrena que combini una oferta d'accions de nova emissió, que ha xifrat en uns 225 milions d'euros, i una oferta d'accions existents controlades per una empresa de la família.

En aquest sentit, la companyia subratlla que la família Gallés, fundadora del negoci, conservaria la majoria. Europastry és una empresa fundada el 1987 per Pere Gallés i l'any passat va facturar 1.300 milions d'euros. Amb seu a Barcelona, treballa a 80 països i compta amb 27 centres de producció. Dos d'ells es troben a Vallmoll i Sarral.

El president executiu, Jordi Gallés, justifica la mesura per «la forma natural de finançar i accelerar l'estratègia de creixement i impulsar la posició de lideratge» de l'empresa en el seu sector. Alhora, l'empresa apunta que el mercat del pa congelat creixi la facturació un 6,5% anual entre 2021 i 2026 on opera la firma.

Concretament, la companyia apunta que es podria veure afavorida pels «vents de cua» del mercat gràcies a unes tendències estructurals del consumidor favorables, com la reducció de la complexitat del negoci, amb menys residus, menys personal i menys know how requerit, fet que impulsa la substitució de productes frescos per congelats. També, afegeix, pel fet que els productes de pa congelat es beneficien d'una major exposició en els canals food service i fleca tradicional, uns canals que s'espera que pugin més ràpidament que els canals retail.

L'empresa se centra de forma exclusiva en productes de fleca congelats i és el proveïdor líder a l'Estat, amb una quota de mercat del 27% i un dels cinc actors principals en aquest segment, d'acord amb la facturació neta del 2022.

De moment, Europastry no ha concretat encara amb quin calendari exacte treballa per a la sortida a la borsa, un moviment que es produiria poc després de l'estrena d'una altra multinacional catalana als parquets com Puig a principis de maig.

