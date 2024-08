Els Figa Flawas triomfen amb el seu nou 'hit' de l'estiu

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

La cançó de Figa Flawas La Marina Sta Morena ha entrat al Top50 de les cançons més escoltades de Spotify a Espanya i es reafirma com un dels grans èxits de l'estiu en català.

A més de la qualitat musical del duet de Valls, l'èxit la cançó, que va sumar més de 142.000 reproduccions en un sol dia a Spotify, s'explica també per la viralització del ball que van crear els Figa Flawas a TikTok, que actualment supera els 10.000 vídeos.

La cançó, que fa olor de mar, platja, sal, estiu, vacances i xiringuito, narra una història d'amor fugaç, emmarcada a la Costa Daurada, on el protagonista se sent enlluernat per la Marian, de la qual s'enamora profundament.

Figa Flawas és avui dia un dels grups més populars a Catalunya, després que veiés la llum el disc La Caçotada, editat al gener, i compta amb una col·lecció d'èxits que han anat publicant en només divuit mesos.

Així doncs, Mussegu, Diabla, Xalalà o Solucions i no problemes ja formen part de l'imaginari pop català, que sonen sense parar a les radiofórmules i que els han convertit en grup referent al panorama, gràcies també que han comptat amb col·laboracions com Lluís Gavaldà dels Pets, Stay Homas, Mushka i Julieta, entre d'altres.

El duet de Valls està actualment fent la gira de presentació de La Caçotada, que aquest 2024 sumarà 95 concerts a festivals com Strenes, Cruïlla, Cabró Rock, Canet Rock, Pirata Beach Festival, Tingladu, Empordà Music Fest, Portalblau, Porta Ferrada, l'Acústica o l'escenari Mediterràniament de la platja del Bogatell durant la Mercè

