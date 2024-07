Nou impuls per a la recuperació de la muralla medieval de Valls, que transformarà la ciutat

El projecte de recuperació de l'antiga muralla medieval de Sant Francesc de Valls ha aconseguit 2.793.000 euros dels fons europeus. Aquests diners permetran finançar la primera fase dels treballs. L'Ajuntament preveu que el mes de setembre s'aprovi el projecte de les arquitectes Marta Milà i Anna Ibarz i que les obres es licitin aquest mateix any.

L'actuació començaria a principis de 2025 i la previsió és que estigui enllestida durant el primer semestre de 2026. Aquesta serà la segona «gran» intervenció que afronta el municipi en el procés de recuperació de les antigues muralles, després que s'invertissin 482.000 euros el 2023.

El projecte de recuperació de l'antiga muralla ha estat inclòs en el Programa de Millora de la Competitivitat i la Dinamització del Patrimoni Històric que promou el Ministeri d'Indústria i Turisme, amb finançament dels fons Next Generation. L'any 2023, ja es va restaurar un tram de la muralla de Sant Antoni, a tocar de la plaça del Portal Nou, i una altra de les entrades emblemàtiques del centre històric. Les muralles van ser declarades Bé Cultural d'Interès Nacional.

Els treballs a Sant Francesc és el tercer projecte al centre històric que l'Ajuntament aconsegueix finançar amb fons europeus, després de les obres en edificis històrics com Ca Xapes, la seu de la Llar del Jubilat o la futura rehabilitació de Ca Padró, que acollirà l'Escola Municipal de Música Robert Gerhard. El consistori «està mobilitzant» inversions per un valor de 13 milions d'euros al barri antic, procedents dels Next Generation i d'altres convocatòries, acumulant un finançament extern de més de 7 milions.

Rehabilitació de la muralla

El projecte a la muralla de Sant Francesc posarà al descobert i rehabilitarà aquesta construcció medieval, del segle XIV, que es troba amagada a l'interior d'edificis. Aprofitant l'enderroc d'aquests immobles, es dotarà aquesta zona d'un nou espai de valor patrimonial, cívic i paisatgístic, de passeig i estada i alhora obert al veïnat. Així, es crearà un passeig a l'espai que ara ocupen les cases, que comunicarà amb el carrer de Sant Francesc.

A més, s'evitaran falsos històrics i a les zones on es conserven vestigis de les torres medievals s'optarà per reintegrar-les volumètricament mitjançant una estructura metàl·lica, la qual permetrà visualitzar quina era la seva alçada original.

En canvi, pel que fa a la restauració del pany de muralla, des de l'Ajuntament expliquen que es restauraran els vestigis que afloren regularitzant-ne el coronament, exposant les ferides i traces del pas del temps, consolidant les reparacions i cegant les obertures del segle XIV, però deixant obertes les de segles posteriors.

En aquest sentit, es restaurarà la muralla del segle XIV fins al nivell conservat i es retallarà els trams posteriors fins a la menor cota del tram medieval adjacent, cosa que permetrà que els habitatges del carrer Sant Francesc guanyin en assolellament, llum, aire i vistes.

La urbanització de l'espai comunicarà amb el carrer de Sant Francesc en diversos punts, per sota de la muralla medieval restaurada, fet que permetrà el pas de vianants d'una zona a l'altra. Així mateix, s'urbanitzarà tot l'entorn com a zona de passeig. Des del consistori indiquen que la intervenció també suposarà una oportunitat per potenciar la connectivitat transversal entre el centre històric i la xarxa de vials per fomentar la mobilitat sostenible i saludable, quotidiana i lúdica.

La fase que ara s'executarà inclou dos trams: en primer lloc, l'àmbit a tocar de la Font de Sant Sebastià i els habitatges situats als números 82 i 84 i, en segon terme, el tram que va entre el Portal de Llobets a la plaça de Sant Francesc i el número 102 del carrer de Sant Francesc. En global, l'àmbit d'actuació màxim s'ha quantificat en més de 1.100 m2, amb una longitud de 140 metres.

