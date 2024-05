Moren dues persones en un xoc frontal a la C-37 al Pla de Santa Maria

Dues persones han mort aquest divendres a la tarda en un sinistre viari al punt quilomètric 18,4 de la C-37, al terme municipal del Pla de Santa Maria (Alt Camp). Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 16:19 h.

Per causes que encara s’estan investigant, un camió i un turisme han xocat frontalment. Com a conseqüència de l’accident, els dos ocupants del turisme han mort, mentre les dues persones que viatjaven al camió han resultat ferits lleus i han rebut l’alta mèdica al lloc de l’accident.

L’accident està obligant a tallar la via i fer desviaments senyalitzats, han treballat tres patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

