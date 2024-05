Figa Flawas, Maria Jacobs, Buhos i Dr Calypso, caps de cartell de la Festa Major de Valls

L'Ajuntament de Valls ha presentat la programació musical per la Festa Major de Sant Joan. Entre els caps de cartells hi ha els vallencs Figa Flawas i Maria Jacobs a més de Buhos i Dr Calypso. En total s'han programat quinze concerts als escenaris de l’Hort del Carme, la plaça de l’Oli i el Pati. Tots els concerts seran de caràcter gratuït.

L’Hort del Carme serà de nou l’escenari principal amb tres nits de música que arrencaran el dissabte 22 de juny. Obriran el sextet femení Al·lèrgiques al pol·len. Els seguiran en aquest primer concert el grup tarragoní de punk rock Crim amb el seu darrer treball Cançons de mort. El veterà Josetxu Piperrak, hereu de la mítica banda Piperrak procedent de la Ribera (la Rioja-Navarra), actuarà també a l’Hort del Carme en una nit que tancarà PD Pussies.

La segona nit de concerts al Carme, per la revetlla de Sant Joan, comptarà amb Santa Salut, els Dr. Calypso, Les Que Faltaband i PD Peting. Mentre que l'última nit de concerts al Carme, el dilluns 24 de juny, tindrà triple accent vallenc i jove amb Maria Jacobs, Figa Flawas i la DJ Natàlia Extasy. Amb els Figa Flawas actuaran els Buhos, i tancarà la nit Kuadra.TV.

La plaça de l’Oli més diversa

La històrica plaça vallenca acollirà, com és habitual, l’altre escenari de música de Sant Joan, amb una gran varietat d’estils i per a públics molt diferents que complementaran l’oferta del Carme. El primer grup en actuar i arribats d’Alcover serà la banda de versions de pop i rock All Covers, el dijous 20, mentre que el divendres 21 ocuparan l’escenari primer l’Escola Municipal de Música Robert Gerhard al vespre i, ja de nit i matinada, Greska i DJ París.

El dissabte 22 al migdia serà el torn per Lalilarumba i Haize-arrossa. El diumenge 23 serà el torn dels vallencs Pep Sanchez, David FL i DJ Serra.

Joan Reig també serà present al Sant Joan de Valls amb el concert de dilluns 24 de juny. El de Constantí portarà a la plaça de l’Oli la seva darrera proposta Litúrgia. Per últim, el dimarts 25 clourà el programa de música a l’Oli la cantautora Ven’nus.

Concerts al Pati

El Pati acollirà un dels concerts més esperats per al públic familiar i, en especial, per als més petits, amb els divertits Xiula el divendres 21 a la tarda-vespre. L'acompanyaran a l'escenari un centenar de cantants de corals infantils del Camp de Tarragona, entre els que s'hi compten el de la coral vallenca Cors Alegres.

El Pati també acollirà els concerts i ball de festa major de la nit de la Revetlla amb la Rosaleda, una de les orquestres de més renom i més estimades del país, mentre que el vallenc Loren serà el que posarà la música el dilluns 24.

Et pot interessar