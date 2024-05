La 41 Nit de Premis reconeix una vintena d’entitats vallenques

Valls acollirà el pròxim 1 de juny la 41a edició de la Nit de Premis, que enguany reconeix més d’una vintena d’entitats vallenques. L’organització de l’esdeveniment va presentar els guardonats on, entre els destacats, hi ha el 41è premi al Vallenc de l’Any que, enguany, s’entregarà a Josep Boronat Domingo, enginyer industrial que va ser clau en l’impuls del polígon industrial de la capital de l’Alt Camp.

D’altra banda, la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Valls farà entrega dels premis i reconeixements a les seves empreses. Pel que fa al premi per l’increment de les exportacions, l’entregaran a ANATRAC, «pel creixement de les seves exportacions, sobretot al Golf Pèrsic».

TUVATEXTIL rebrà el premi a l’obertura de nous mercats «per la seva vocació exportadora arreu del món i per l’obertura de nous mercats al sud-est asiàtic, especialment l’obertura d’una nova seu a Indonèsia».

El premi a la labor d’exportació més antiga i duradora l’entregaran a FUNMAK «per la seva tasca exportadora des de fa més de 25 anys i que actualment exporta el 50% de la seva producció».

També reconeixeran a Industrial Técnica Pecuaria, SA (ITPSA) per la implantació, ampliació i inversió industrial. Enguany el reconeixement a la trajectòria empresarial serà per a FRED OLIVÉ, S.L. «pels més de quaranta anys donant servei a les empreses de la demarcació i per la tasca que, generació rere generació, ha dut a terme en benefici del món empresarial i pel seu suport al llarg dels anys a la Cambra de Comerç Valls».

Pel que fa al Premi Jove Emprenedor 2024 se l’emportarà Albert Forès Garriga per la creació de l’empresa NextReef Ecosystems, projecte empresarial innovador on, a través de l’enginyeria, dissenya, fabrica, materialitza i instal·la estructures submarines per millorar la qualitat de la biodiversitat marina.

Pel que fa a l’àmbit cultural, el Museu Casteller rebrà el XI premi Isidre Rabassó d’Identitat Castellera i Meritxell Garriga pel cartell de la Firagost 2024.

A més, el 24è Premi a la Salvaguarda del Patrimoni Cultura s’entregarà a la Colla Gegantera La Pessigolla i Societat Aroma Vallencs per la recuperació de la colla sardanista infantil Ocells del Bosc amb una menció especial a Anna Revoltós per la selecció fotogràfica a l’entorn de personatges vallencs.

Enguany el XXXVIII Premi Cristina Requena Giró de periodisme reconeix la tasca feta per Xavier Bosch i Josep Badell amb el documental Revolutionary Quartet: L’enigma Gerhard.

D’altra banda, el 39è premi a la salvaguarda del patrimoni arquitectònic reconeixerà la tasca de la Cooperativa d’habitatges La Titaranya per la recuperació i rehabilitació d’edificis al centre històric amb una menció especial a Llum Pujol per la restauració façana de l’habitatge del carrer Major 1-3 de Mont-ral.

D’altra banda, els premis també reconeixen la tasca social de la ciutat. En aquest sentit, enguany RACSA (Reposteria Alt Camp SL) rebrà el guardó del IV premi compromís social per a l’ocupació. També s’atorga el XII Premi M. Teresa Gatell Vallvé d’atenció a les persones que enguany s’endurà FM Logistic Iberica pel projecte Aprenentatge-Servei.

La 41a edició de la Nit dels Premis d’enguany continuarà seguint el mateix format i els tiquets es poden adquirir a la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Valls fins al 24 de maig per un preu de 42 euros.

