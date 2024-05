Liciten la redacció del projecte per a construir la depuradora de Bràfim

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha tret a licitació la redacció del projecte per a construir la depuradora de Bràfim (Alt Camp) amb un pressupost superior als 109.500 euros (IVA inclòs). Les ofertes es poden presentar fins al 10 de juny.

El projecte ha de definir el disseny, la descripció i la valoració de les obres necessàries per a la construcció de la nova planta. També inclourà una diagnosi del sanejament actual, la càrrega contaminant de l'aigua residual i l'estudi topogràfic per a les possibles ubicacions de la depuradora. Actualment, hi ha 552 depuradores a Catalunya, de les quals nou són a la comarca de l'Alt Camp.

