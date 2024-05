Fortes precipitacions a l'Alt Camp i la Conca de Barberà

Escales de la Riba rajant com a cascades.X

En l'actual estat de sequera que pateix Catalunya, cada gota d'aigua que cau del cel és un regal i cada dia que les precipitacions fan acte de presència al nostre territori un motiu de celebració.

Aquesta primavera, per fi, les precipitacions estan tornant a fer acte de presència en una freqüència encara escassa, però almenys, una mica més constant que els últims mesos.

La tarda d'aquest divendres, les precipitacions han tornat a mullar algunes poblacions de l'Alt Camp i la Conca de Barberà, deixant acumulacions de gairebé 8 mm a l'Espluga de Francolí i superiors als 5 mm al pantà de Siurana en molt pocs minuts, segons dades proporcionades pel Servei Meteorològic de Catalunya.

Alguns comptes a les xarxes socials han compartit fotos i vídeos en els quals es poden veure places i carrers d'alguns pobles de la zona que baixaven com rius. En aquest vídeo compartit per Projecte 4 Estacions a X (antigament Twitter), es pot veure unes escales al municipi de la Riba, a l'Alt Camp rajant com a cascades.

