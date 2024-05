Una espectacular mànega es deixa veure a Cunit

Els veïns de Cunit s'han vist sorpresos aquest matí de dijous por una mànega marina a la platja. En una instantània a la xarxa X, es pot veure l'espectacular fenomen marí que s'ha pogut veure cap a les 09.30 hores.

Aquesta setmana ha començat amb pluges intenses als matins i durant la matinada, fet que hauria propiciat la formació d'aquesta mànega aquest dijous.

Una tromba marina, mànega d'aigua o cap de fibló, és una columna o remolí, normalment en forma d'embut, que passa sobre un cos d'aigua, normalment connectat a un núvol cumuliformes.

Les trombes marines es divideixen en dos tipus: tornados i no tornados, sent aquestes segones són les més habituals. Les mànegues marines no xuclen aigua cap amunt, l'aigua que es veu en l'embut són petites gotes d'aigua formades per condensació.

A Catalunya se n'observen, de mitjana, entre 16 i 17 cada any. La zona on es presenten amb major freqüència és al sector central del litoral, aproximadament entre les comarques de la Selva i del Baix Camp.

