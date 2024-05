Valls acull la primera jornada de «Valls Va de Moda»

El carrer de la Cort de Valls va ser el primer en acollir la passarel·la de la nova edició de «Valls Va de Moda». Aquesta transforma el Valls Fashion Day per ampliar-lo a 4 desfilades i arribar a totes les zones comercials.

D'aquesta manera la clàssica passarel·la de moda vallenca aquest cop es descentralitza i enlloc de concentrar-se en una única desfilada se’n celebraran 4, en concret els dissabtes 4, 11, 18 i 25 de maig. Totes començaran a les 17:30h i es preveu que s’allarguin unes dues hores, fins a les vuit del vespre

També se celebraran a diversos carrers dels eixos comercials de la ciutat, que concentraran a les 18 botigues col·laboradores de l’edició d’enguany. Aquest dissabte les botigues que van mostrar les seves propostes van ser Pluvinet, Òptica Salas, Concrete, Joieria Tomàs, Elena Llenceria i Terra d'Espardenyes.

La propera desfilada tindrà lloc l'11 de maig, al carrer Jaume Huguet, on es podran veure les propostes de Fausto, Cortés, Positivo Man, Les Coses de Marina i Flors Nino. El dissabte 18 l'activitat es traslladarà al carrer dels Germans Sant Gabriel, i l'última d’aquestes quatre serà el dissabte, dia 25 de maig al carrer Avenir.

El «Valls Viu la Moda» és una activitat organitzada per la regidoria de Comerç de l’Ajuntament amb la participació de Comerç de Valls i Lagom Events and More. La darrera edició es va centralitzar al Pati on al llarg d’un sol dissabte van participar més de 50 models i van omplir de gent la plaça.

En aquesta ocasió es busca «dinamitzar aquesta diada de moda i comerç diversificant les actuacions i l’acció de les botigues» durant els diferents dissabtes del mes i així «donar mes protagonisme a cada vesprada a l’oferta comercial d’establiments de moda del conjunt de la ciutat».

