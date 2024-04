Els Pressupostos Participatius de Valls es faran cada dos anys per garantir l'execució dels projectes

La Regidoria de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Valls iniciarà aquest mes d’abril una nova edició dels Pressupostos Participatius, amb una aportació municipal de 250.000€. Per tal de fer-ne la màxima difusió, el proper dia 23 d’abril, coincidint amb la Diada de Sant Jordi, s'instal·larà un punt d'informació del procés.

El procés participatiu passarà a fer-se cada dos anys amb l’objectiu de garantir la planificació del procés, la presentació de propostes, les votacions i l’execució dels projectes guanyadors en aquest període de 24 mesos.

Una altra de les novetats és la implantació de la plataforma de participació ciutadana «DECIDIM». Aquesta plataforma digital de codi lliure organitza en un sol espai totes les accions participatives que es realitzin al municipi: processos i òrgans de participació, consultes, des de la qual la ciutadania pot intervenir formulant propostes, decidint o deliberant. A més, permet també a les persones usuàries fer un seguiment i participar en les diferents fases del procés, garantint-ne la transparència.

Cal registrar-se abans amb el nom i una adreça de correu electrònic i s’hi podrà accedir directament o per mitjà de la pàgina web de l’Ajuntament.

La sisena edició dels Pressupostos Participatius començarà amb l’obertura de la presentació de propostes per part de la ciutadania que es podrà fer a través de tres canals: presencial amb dos punts de recollida; en línia amb el suport de la plataforma «DECIDIM» i, a la vegada, en sessions participatives, que s’organitzaran els dies 14 de maig a la Biblioteca Popular, i el dia 23 de maig a la sala d’actes de la Biblioteca Carles Cardó, totes dues a les 7 de la tarda.

Les propostes es podran presentar del 6 al 31 de maig. En aquesta edició els Pressupostos Participatius 2024 giraran al voltant de la sostenibilitat i l’àrea social, dos àmbits que poden englobar propostes molt àmplies com espais verds al nucli urbà, pacificació de carrers, reducció de baixes emissions, parcs infantils inclusius, millora de l’accessibilitat o semàfors sonors, entre molts d’altres aspectes.

Es podran presentar un màxim de tres propostes i han de complir els requisits establerts en la guia dels Pressupostos Participatius: competència municipal i d’interès general per a la ciutat, projectes que no contradiguin els plans aprovats, que siguin considerats inversió, viables tècnicament i econòmicament i que no superin un pressupost de 250.000 €.

Durant els dies 18 i 25 de maig s’instal·larà un punt d’informació a la via publica, concretament a la plaça U d’Octubre, per tal de donar suport a l’elaboració de propostes i al registre a la plataforma «DECIDIM». Les votacions tindran lloc durant el mes d’octubre, presencialment o en línia, i també hi haurà instal·lat un punt mòbil el cap de setmana coincidint amb la Fira de Santa Úrsula. Un cop finalitzada aquest fase, es publicaran els resultats a la plataforma «DECIDIM», així com tota la documentació relacionada amb el procés.

