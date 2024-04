L’Ajuntament de Valls aprova un pressupost per 2024 de 37,1 MEUR, un 5,7% més que el de l’any passat

L’Ajuntament de Valls invertirà el pressupost en el Centre Històric, la via pública i els servies municipals, entre altres àmbits.Diputació

L’Ajuntament de Valls ha aprovat per a l’exercici de 2024, un pressupost de 37,1 milions d’euros, un 5,69% més respecte al de l’any passat. Així, el consistori manté la tònica expansiva dels últims exercicis, en la que ja s’acumulen cinc anys consecutius d’augments en el global de la despesa pública, i també en els principals serveis i àrees municipals. És el cas del conjunt de serveis directes a persones i famílies, que assolirà enguany la xifra més alta de la història de l’Ajuntament i superarà els 4,3 milions d’euros, un 9,3% més respecte el 2023, consolidant així un augment continuat que acumula ja un 40% més des del 2020.

D’altra banda, l’Ajuntament ha previst enguany inversions per sobre dels 8,1 milions d’euros, 5,4 dels quals s’incorporen als comptes de 2024 i 2,7 són actuacions ja en curs o en fase d’adjudicació i contractació procedents de l’anterior exercici pressupostari.

Inversió en el Centre Històric

Els projectes entorn del Centre Històric representen la part més important, amb 3,7 milions i un 46,3% del total de la inversió. Entre aquestes actuacions, destaca principalment el projecte de rehabilitació de Ca Padró, que compta amb 1,8 milions, una xifra que creixerà aquest 2024 amb la incorporació del romanent per tal de cobrir la totalitat del projecte, i licitar enguany les obres. Aquestes tenen per objectiu convertir l’immoble històric en la futura seu de l’Escola de Música Robert Gerhard, a més de l’espai central de l’Anella Cultural i Social d’equipaments públics del barri antic.

D’altra banda, d’entre les inversions també sobresurten l’execució de noves fases per a la rehabilitació de l’antiga església de Sant Francesc com a futur equipament cultural, o l’adquisició d’immobles de valor patrimonial.

Millores en urbanisme

A la via pública i barris, s’invertiran 1,4 milions d’euros, amb actuacions de millora d’enllumenat, d’espais lliures i carrers a diferents zones de la ciutat (729.000 euros en global). D’altra banda, també es destinaran 443.000 euros al polígon per tal de completar la modernització integral de l’enllumenat i diverses actuacions d’arranjament de carrers de la zona industrial.

Les actuacions al voltant dels objectius de sostenibilitat de l’Agenda 2030 rebran un total d’1,3 milions, que permetran fer front a inversions a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals per millorar la seva eficiència, així com la instal·lació de plaques fotovoltaiques en edificis municipals o càmeres per a regular la futura zona de baixes emissions, entre altres.

A més, el pressupost de 2024 inclou inversions en millora d’equipaments de serveis municipals, com Benestar Social o l’oficina de redacció de projectes i ordenació de l’entorn de la futura seu de la Policia Local al voltant de la plaça Ramon Barbat i Miracle.

En matèria d’habitatge

també s’han previst inversions per un global de 147.000 euros per adquisició i rehabilitació d’habitatges per a lloguer social o protecció oficial, entre altres actuacions.

Potenciar serveis municipals

En l’àmbit de Serveis a les Persones, destaca Acció Social i Comunitària, amb un pressupost de 2,4 milions, i Educació i Polítiques Lingüístiques, amb 1,5 milions. A la vegada, Igualtat i Feminismes s’incrementa un 131% per arribar als 145.000 euros.

Per la seva part, enguany el pressupost de l’Institut Municipal Vallsgenera creixerà un 22,3% situant el pressupost d’aquest organisme autònom en una xifra històrica de 3,3 milions d’euros, amb l’objectiu de reforçar els programes formatius i polítiques actives d’ocupació i lluita contra l’atur , entre altres iniciatives.

Com a novetat en l’àrea de comerç, l’Ajuntament ha anunciat que les partides de promoció de la ciutat ja incloses en el pressupost per a 2024 (en global 350.000 euros), s’incrementaran amb partides extres procedents de la incorporació de romanents. L’objectiu d’aquest suplement econòmic és ampliar el suport municipal per contribuir a la seva dinamització.

El Pressupost Municipal també enregistra increments en serveis de Seguretat Ciutadana, Mobilitat o Acció Cívica i Joventut, mentre que el global dels serveis de Via Pública, Urbanisme, Sostenibilitat o Habitatge comptaran amb 15,4 milions d’euros, un 42,1% del pressupost.