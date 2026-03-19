Cinc municipis de Tarragona es troben entre els 10 més feliços de Catalunya
Setze municipis de la demarcació estan al top 50 de les ciutats més felices gràcies al clima, serveis i connexió territorial
Vila-seca, Salou, Tarragona, Torredembarra i Altafulla es troben al top ten del rànquing dels municipis més feliços de Catalunya. Es tracta de l'Spain Happy Index 2026 elaborat per Sonneil Homes en motiu del Dia Internacional de la Felicitat que se celebra el 20 de març. Aquesta taula situa a Vila-seca (89,21 punts sobre 100) com el municipi català més feliç, seguit de Salou (88,94), Tarragona (88,70), Castelldefels (88,03) i Torredembarra (87,30).
Els primers llocs del rànquing els ocupen ciutats amb costa per sobre dels que es troben a l'interior. Vila-seca combina 304 dies de sol a l'any, 60 jornades de pluja, una temperatura mitjana de 17 graus i una exposició al vent de 50, a més de la seva proximitat a la costa, serveis i grans infraestructures del Camp de Tarragona. Molt a prop apareix Salou, amb exactament el mateix patró climàtic i una forta base de serveis vinculats a la seva grandària, la seva activitat turística i la seva connectivitat.
Daniel Cabezas Ramírez
En tercera posició se situa Tarragona, amb 291 dies de sol, 47 dies de pluja, una temperatura mitjana de 17 graus i un nivell de vent de 45, reforçant el pes de la capital tarragonina com a gran node de serveis, educació, transport i sanitat. Al costat d'ella apareixen Castelldefels, amb 293 dies de sol, 57 dies de pluja, molt poc vent (7) i una temperatura mitjana de 18 graus; i Torredembarra, amb 291 dies de sol, 47 dies de pluja i una temperatura mitjana de 17 graus.
En les primeres 50 posicions també apareixen Altafulla (87,28 punts), Roda de Barà (86,65), Creixell (86,62), Mont-roig del Camp (85,67), El Vendrell (85,60), L'Ametlla de Mar (84,41), Constantí (84,27), La Pobla de Mafumet (84,15), Calafell (84,11), Vilallonga del Camp (84,10), Cunit (83,81) i el Morell (83,54).
L'Spain Happy Index confirma que la felicitat a Catalunya no depèn d'un sol factor. El clima i la proximitat a la mar tenen un pes important. Aquest rànquing de Sonneil Homes analitza el nivell de benestar en més de 8.000 municipis espanyols a partir de variables com els dies de sol a l'any, les jornades de pluja, la temperatura mitjana, les condicions de vent, la proximitat a hospitals o aeroports i la disponibilitat de centres educatius, a més de factors territorials com si el municipi és costaner o d'interior. El resultat és un índex de 0 a 100 punts que permet visualitzar com es distribueix la felicitat en el territori espanyol.