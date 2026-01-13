VIRAL
Els municipis de Tarragona que es troben entre els més feliços d’Espanya
Dues ciutats es troben entre les 80 més felices d’Espanya pel seu estil de vida, gastronomia i patrimoni
Salou i Cambrils es troben entre els 80 municipis més feliços d’Espanya, segons un informe elaborat per Azucarera i la consultora YouGov el 2025. Aquestes localitats costaneres de Tarragona no només atreuen milers de turistes cada any, sinó que també destaquen per la seva qualitat de vida, patrimoni, gastronomia i benestar dels seus habitants.
L’estudi tenia per objectiu identificar els pobles que els espanyols consideren més feliços i ha comptat amb la participació de 2.200 persones. L’enquesta, realitzada a través d’un format mixt —amb una pregunta oberta i quatre de tancades—, ha permès conèixer quins municipis generen una percepció de felicitat més gran, independentment de si els enquestats han estat físicament en ells o no.
Tarragonès
Salou se situa a la posició 48 del rànquing nacional, destacant per diversos factors que, segons l’informe, contribueixen al benestar tant de residents com de turistes. Entre ells, es troben la seva climatologia privilegiada, l’àmplia oferta de festes i activitats, l’entorn natural, l’amabilitat de la seva gent, la seva filosofia de vida, la gastronomia local de qualitat, la tranquil·litat que es respira i el seu ric patrimoni cultural.
D’altra banda, Cambrils ocupa la posició 79 de la llista, consolidant així a la província de Tarragona com un referent en qualitat de vida i felicitat. De la mateixa manera que Salou, el municipi de Cambrils ha estat valorat positivament pel seu estil de vida relaxat, el seu entorn i la seva forta identitat gastronòmica i cultural.