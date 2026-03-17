Tarragona, fora del rànquing de Forbes: ni un sol col·legi entre els 100 millors d’Espanya
Catalunya aconsegueix situar nou centres a la llista, però cap d’ells es troba a la província de Tarragona
La província de Tarragona es queda fora del mapa educatiu d’excel·lència després de la publicació del rànquing dels 100 millors col·legis d’Espanya elaborat per la revista Forbes. La llista, que analitza milers de centres a tot el país, no inclou ni una sola escola tarragonina, un fet que crida l’atenció en un context on l’educació privada i multilingüe guanya cada vegada més pes.
El llistat està clarament dominat per centres privats, amb una presència mínima de col·legis concertats i l’absència total de la xarxa pública. A més, la majoria de les escoles destacades comparteixen un model educatiu basat en el multilingüisme, amb programes en anglès, francès, alemany o, fins i tot, xinès, juntament amb metodologies centrades en la innovació i les noves tecnologies.
Per comunitats, Madrid lidera amb 37 col·legis dins del rànquing, molt per davant de la Comunitat Valenciana i Catalunya. En el cas català, la llista recull nou centres, tots ells ubicats a la província de Barcelona, el que deixa a Tarragona sense representació.
L’absència de col·legis tarragonins contrasta amb la creixent demanda de projectes educatius internacionals i bilingües per part de les famílies. Cada vegada més pares i mares busquen centres que ofereixin no només idiomes, sinó també formació en competències digitals, emprenedoria i preparació per a un entorn globalitzat.