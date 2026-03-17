Els docents tallen diverses carreteres a Tarragona en el segon dia de vagues educatives
Aquest dimarts estan convocats a l'aturada els professionals del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Penedès
Els docents tallen aquest dimarts al matí la sortida de l'AP-2 a Montblanc en direcció a l'N-240, la mateixa N-240 i els accessos al Port de Tarragona per l'A-27 i l'A-7 en el segon dia de vagues educatives. Aquest dimarts estan cridats a l'aturada els professionals del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Penedès.
A Montblanc, els manifestants s'han trobat en una de les rotondes d'accés a la ciutat, a prop de l'AP-2 i de l'N-240. Cap a les 7.40 hores han barrat l'accés a l'autopista des de la rotonda amb pneumàtics, acompanyats de quatre tractors de Revolta Pagesa. Posteriorment, han caminat fins a tallar la nacional. A Tarragona, unes 150 persones han envaït els dos sentits de la marxa i tallen l'accés al port per l'A-27.
La protesta es desenvolupa sense incidents i sota la mirada d'agents dels Mossos d'Esquadra.
El tall ha provocat que algunes desenes de camions s'hagin quedat atrapats just davant dels manifestants. Per evitar que el col·lapse vagi a més, s'ha desviat el trànsit cap al centre de Tarragona perquè els camions accedeixin al port per l'entrada del barri del Serrallo. Això està provocant algun embús per l'acumulació de camions a l'accés al centre de la ciutat.
Reclamen més recursos i menys ràtios
Una de les docents participants en la protesta, la Núria, ha explicat a l'ACN que protesten per «reivindicar el prestigi» de la seva professió i per reclamar millores per una educació que està «en decadència». En aquest sentit, ha exigit baixar les ràtios, recursos «reals» per millorar la qualitat educativa i reduir la burocràcia, entre d'altres. «L'educació és el futur i sense una bona educació no tenim bon futur», ha afirmat. Ha afegit que la d'aquesta setmana serà una mobilització «històrica» i ha assegurat que davant la negativa del Departament d'Educació a tornar a negociar «més vagues, més vagues i més mobilitzacions».
La intenció dels manifestants de Montblanc és mantenir la protesta fins a aproximadament les deu del matí i posteriorment caminar cap a la manifestació del migdia.
A banda d'aquests dos punts, també s'han produït altres protestes, com per exemple una marxa lenta de cotxes cap a Tortosa i talls de carrers al Vendrell, entre d'altres.