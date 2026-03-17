Els docents tarragonins surten al carrer en una nova jornada de vaga contra l'acord amb Educació

La manifestació arrencarà a les 12.30 h a la plaça Imperial Tàrraco i acabarà a la plaça de la Font

Marta OmellaRedactora
Catalunya es troba immersa en una setmana de vagues educatives. Avui és el torn del personal docent de les comarques tarragonines, que agafarà el relleu de les mobilitzacions que ahir van tenir lloc a Barcelona. Les vagues responen a la insatisfacció del professorat amb l’acord signat entre el Departament d’Educació i els sindicats CCOO i UGT. 

Els sindicats convocants (USTEC-STEs, Professors de Secundària i la CGT), consideren que les condicions pactades són «insuficients» i reclamen i reclamen al Departament d’Educació que torni a negociar amb totes les organitzacions sindicals.

Tarragona acollirà al migdia la manifestació central de la jornada, però les accions arrencaran a primera hora del matí. El punt de partida serà Montblanc, on personal educatiu d’arreu del Camp de Tarragona es concentrarà a les 7.30 hores per prendre un esmorzar de forquilla abans d’iniciar una marxa lenta amb vehicles cap a Tarragona. 

La iniciativa compta amb la col·laboració de Revolta Pagesa, que s’hi sumarà amb tractors en columna, sota el lema «Educació i pagesia, aturem-ho tot». La manifestació arrencarà a les 12.30 h a la plaça Imperial Tàrraco i culminarà a la Plaça de la Font.

«Esperem molta participació», avança Noé Muñiz, portaveu d’USTEC a Tarragona. «Segons els formularis que van contestar més de 40.000 docents, un 95% del personal educatiu de Catalunya refusa l’acord. La gent està emprenyada», afirma. Explica que si Educació no els escolta, «no s’acabarà el curs». «Parlem d’un cicle de vagues que podria ser indefinit o molt freqüent», indica.

El PAS també se suma a la vaga de divendres

La Plataforma del Personal d’Administració i Serveis (PAS) de Tarragona, que agrupa treballadors i treballadores d’administració i serveis de la Generalitat de Catalunya, també s’ha sumat a la vaga convocada al sector pel 20 de març pels sindicats IAC-CATAC i Confederació General del Treball. Des de la Plataforma remarquen que no és només una vaga del professorat, sinó una mobilització del conjunt de treballadors de l’ensenyament i dels estudiants que vol denunciar la manca de recursos als centres educatius, reclamar més mitjans per atendre adequadament les necessitats educatives del jovent i posar fi a les retallades de línies. També reclamen millores salarials per al col·lectiu del PAS, que sovint percep sous d’entre 1.100 i 1.300 euros nets mensuals. A la demarcació estan cridats a la vaga prop d’un miler de treballadors i treballadores del PAS.
