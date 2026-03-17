PROTESTA
Els docents tarragonins surten al carrer en una nova jornada de vaga contra l'acord amb Educació
La manifestació arrencarà a les 12.30 h a la plaça Imperial Tàrraco i acabarà a la plaça de la Font
Catalunya es troba immersa en una setmana de vagues educatives. Avui és el torn del personal docent de les comarques tarragonines, que agafarà el relleu de les mobilitzacions que ahir van tenir lloc a Barcelona. Les vagues responen a la insatisfacció del professorat amb l’acord signat entre el Departament d’Educació i els sindicats CCOO i UGT.
Els sindicats convocants (USTEC-STEs, Professors de Secundària i la CGT), consideren que les condicions pactades són «insuficients» i reclamen i reclamen al Departament d’Educació que torni a negociar amb totes les organitzacions sindicals.
Tarragona acollirà al migdia la manifestació central de la jornada, però les accions arrencaran a primera hora del matí. El punt de partida serà Montblanc, on personal educatiu d’arreu del Camp de Tarragona es concentrarà a les 7.30 hores per prendre un esmorzar de forquilla abans d’iniciar una marxa lenta amb vehicles cap a Tarragona.
La iniciativa compta amb la col·laboració de Revolta Pagesa, que s’hi sumarà amb tractors en columna, sota el lema «Educació i pagesia, aturem-ho tot». La manifestació arrencarà a les 12.30 h a la plaça Imperial Tàrraco i culminarà a la Plaça de la Font.
«Esperem molta participació», avança Noé Muñiz, portaveu d’USTEC a Tarragona. «Segons els formularis que van contestar més de 40.000 docents, un 95% del personal educatiu de Catalunya refusa l’acord. La gent està emprenyada», afirma. Explica que si Educació no els escolta, «no s’acabarà el curs». «Parlem d’un cicle de vagues que podria ser indefinit o molt freqüent», indica.