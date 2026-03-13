Meteorologia
Mapa de pluja a Tarragona: una nova borrasca amenaça diversos municipis aquest dissabte
Canvi brusc del temps a Tarragona amb pluges que podrien anar acompanyades de tempestes i calamarsa
Una nova borrasca afectarà la província de Tarragona aquest dissabte i deixarà pluges en bona part del territori, especialment durant el matí i primeres hores de la tarda. La previsió meteorològica apunta a una jornada marcada per cel molt ennuvolat, precipitacions i un descens de les temperatures, després de diversos dies de temps estable.
Segons el pronòstic del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), les precipitacions podran aparèixer des de la matinada, encara que serà durant el matí quan la inestabilitat guanyi més força. La pluja serà en general d’intensitat feble o moderada, però localment podria venir acompanyada de tempesta i, fins i tot, calamarsa, en un episodi que afectarà diferents punts del litoral i l’interior de la província.
Alt Camp
Daniel Cabezas Ramírez
Les dades de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) situen el risc més important de pluja entre les 6:00 i les 12:00 hores, amb un 75% de probabilitat, mentre que durant la tarda la probabilitat es mantindrà al voltant del 55%. De cara a la nit la inestabilitat anirà perdent força i les precipitacions seran ja poc probables.
Un altre dels aspectes destacats del canvi de temps serà la baixada de la cota de neu, que podria situar-se entorn dels 800 metres al final del dia, a més d’un descens de les temperatures. Després d’aquest episodi, el temps tendirà a estabilitzar-se ràpidament i a partir de diumenge tornaran el sol i les temperatures primaverals, amb un inici de setmana marcat per l’estabilitat.