SOCIETAT
Creen una plataforma per «defensar» el sector agrari i forestal en el futur Parc Natural de les Muntanyes de Prades
L'entitat valora «positivament» l'última proposta del Govern, però reclama més presència dels propietaris en la gestió
Diverses entitats creen la plataforma Veus de les Muntanyes de Prades per «defensar» el sector agrari i forestal en el futur Parc Natural de les Muntanyes de Prades, Poblet i la Serra de la Llena. L'entitat la conformen el Gremi de la Pagesia Catalana, BOSCAT, País Rural i el Consorci Forestal de Catalunya, entre altres.
La presentació es farà divendres a la tarda a Prades, la mateixa setmana que el Govern ha presentat la proposta per al parc que es publicarà al DOGC aquest mes de març. El portaveu de la plataforma, Eduard Escolà, ha valorat «positivament» el darrer document i ha destacat que han «intentat blindar l'agricultura, la ramaderia i la gestió forestal». Tot i això, ha reclamat més presència dels propietaris privats en la gestió.
Camp de Tarragona
El Govern defineix un Parc Natural de Prades amb més governança local i dos municipis menys
Adam Diaz Garriga
En la recta final de la tramitació del Parc Natural de les Muntanyes de Prades, la nova plataforma vol «aglutinar» diverses entitats afectades pel parc per tal de tenir un «sol canal» amb l'administració i «vetllar pels interessos del territori», ha explicat Escolà a l'ACN.
Veus de les Muntanyes de Prades valora «positivament» l'última proposta del Govern fruit del procés participatiu. «En diverses reunions mantingudes amb l'administració hem intentat blindar el tema de l'agricultura, ramaderia i la gestió forestal», ha assenyalat. «El parc no ha de ser un escull, però en altres experiències de parcs naturals a vegades suposa una càrrega», ha afegit.
Escolà ha explicat que quan es publiqui el decret de creació del parc al DOGC «desglossaran» el document perquè «tot estigui ben redactat i blindat, que no suposi una amenaça per al sector – agrari – per la propietat i l'àmbit lucratiu». Sí que ha avançat que volen «vetllar» perquè la propietat privada tingui una «àmplia representació» en la governança del parc, ja que el 88% de la superfície és privada, ha recordat.
Última proposta
El futur Parc Natural de les Muntanyes de Prades, Poblet i la Serra de la Llena tindrà finalment 38.900 hectàrees, tot i que a l'inici la xifra se situava al voltant de les 43.700 hectàrees. Finalment, 22 municipis formaran part del parc, quedant fora Porrera (Priorat) i Juncosa (les Garrigues) respecte a la proposta inicial.
El Govern preveu incrementar la participació del territori a la Junta Rectora i crear un consell d'alcaldes per garantir la representació de tots els municipis en la governança. L'executiu vol publicar al DOGC el projecte de creació del parc durant aquest mes de març. Llavors s'obrirà un període per presentar al·legacions amb la idea d'aprovar-lo definitivament a l'estiu.