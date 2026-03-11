Medi Ambient
El Govern defineix un Parc Natural de Prades amb més governança local i dos municipis menys
Porrera i Juncosa queden fora del projecte mentre la Generalitat augmenta la protecció d'àmbits verds
El Parc Natural de les Muntanyes de Prades, Poblet i la Serra portarà a exposició pública el seu procés de creació aquest mes de març després d’aportar les últimes modificacions a projecte. Així ho anunciava el Govern aquest dimarts a Alcover, assegurant que la proposta ha rebut més de 1.000 aportacions durant els períodes de sol·licitud per part de municipis, entitats i particulars per adaptar-la als requisits de cada comarca o situació. Gran part de les demandes, el 85%, s’han introduït totalment o parcialment en el projecte.
El departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica preveu aprovar el decret i el Pla definitiu aquest estiu, després de l’última ronda de consultes i propostes obertes per integrar-hi possibles modificacions restants. La nova proposta de modificació del projecte planteja una reducció de les hectàrees abastades, de les 43.700 ha plantejades a la segona fase, fins a una superfície de 38.900 ha. També destacava la rebaixa de 24 a 22 municipis participants en el futur Parc Natural, amb la desvinculació de Porrera i Juncosa de la proposta.
Segons el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilahur, el motiu ha estat una «ampliació» proposada adequada a la xarxa Natura 2.000: «S’ha acceptat en alguns casos i en altres s’ha desestimat amb l’objectiu que tingui coherència en la gestió del mateix espai», explicava Vilahur. La principal modificació, però, ha estat en l’apartat agrícola, «refet» per «adaptar-se a les necessitats del sector».
En aquest sentit, el director general també ha confirmat que el pes de la governança del Parc Natural recaurà en els municipis, que comptaran amb dos terços de la representació a la Junta Rectora, tal com s’esmentava en una de les demandes a la Generalitat, la qual ocuparà l’últim terç. De la mateixa manera, s’ha assegurat la creació d’un Consell d’Alcaldes. «Aquí no hi ha marxa enrere», indicava Vilahur, afirmant que la intenció de la Generalitat és aprovar el projecte «durant el tercer trimestre d’enguany».
Entre les modificacions de l’última fase presentada, el projecte també preveu la incorporació de «punts d’acollida» per als visitants. Prades se situarà com la seu principal del projecte, però es mantindrà la intenció de crear «més d’una seu» i portes d’entrada al Parc Natural.
Cornudella de Montsant s'obre a la «millora»
El Parc Natural de Prades avança amb les últimes modificacions que impulsaran l’aprovació definitiva de la proposta, tot i que no compta amb el suport en aspectes tècnics i de governança d’alguns municipis. L’alcaldessa de Cornudella de Montsant, Meritxell Cardona, afirmava que, tot i el rebuig per incorporar-se al projecte aprovada en sessió plenaria el mes de juny del 2025, «mantenen una posició de treball per millorar la proposta». «Hi ha hagut canvis respecte a la primera proposta, i està bé, queda l’última fase per treballar», indicava la batllessa.
En aquest sentit, des del consistori no feien referència a «una posició contraria», sinó a una actitud «oberta» per mantenir converses. «No s’havia contemplat la realitat natural, econòmica i social de la nostra comarca i no ens involucrava perquè ja tenim mesures de protecció», ressaltava Cardona.
El director general de Polítiques Ambientals, Marc Vilahur, feia referència aquest dimarts a la desvinculació d’alguns municipis, assenyalant la «necessitat d’un projecte cohesionat». «Fem un parc no per a un municipi, sinó perquè doni resposta a una necessitat conjunta», lamentava el director. Tot i això, tampoc descartava l’entrada de més localitats: «alguns poden canviar la seva orientació», afegia Vilahur.
Dues reserves naturals més i un PNIN
En aquest espai, situat a més de 1.000 metres d’altura, s’hi integraran entre les modificacions anunciades zones que quedaven desprotegides en les primeres fases. També es preveu l’incorporació al conjunt de Reserves protegides les comunitats «singulars» de roure reboll dels seus vessants sud i oest. Aquesta espècie (Quercus pyrenaica) és l’única existent a Catalunya, segons la Generalitat, i es preveu protegir juntament amb les pinedes de pinassa, un altre hàbitat de la zona mediterrània.
Entre les propostes afegides en les últimes modificacions del projecte del Parc Natural de Prades, també figura la incorporació de la Reserva natural parcial dels Motllats. El conjunt, situat a més de 370 metres d’altura, preveu incorporar més zones boscoses de l’entorn que quedaven desprotegides vessants de l’altipla. Els Motllats seran una de les Reserves naturals més extenses del projecte i s’incorporaran també dins les millores de valorització de patrimoni cultural, integrant elements històrics com el poble de La Mussara. L’àmbit és un dels que més nuclis urbans té en el seu entorn, i també es contemplarà dins els nous corredors verds de connectivitats per entrar al Parc Natural, per exemple, des de Vilaplana.