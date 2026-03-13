Gastronomia
Com es mengen la truita de patates els tarragonins?
Un estudi amb motiu del Dia Mundial de la Truita de Patates mostra les preferències dels tarragonins
La truita de patates continua sent un dels grans debats gastronòmics a Espanya, i Tarragona no és una excepció. Un estudi elaborat per Barrancos Food amb motiu del Dia Mundial de la Truita de Patates analitza com prefereixen menjar-la els tarragonins.
Segons els resultats, el 61% aposten per la truita amb ceba, davant el 39% que prefereix la versió sense aquest ingredient. Les dades mostren que Tarragona segueix la tendència majoritària del país, on la recepta amb ceba domina a la majoria de províncies.
L’estudi també aborda el punt de cocció preferit. En aquest cas, la truita sucosa és la favorita: el 60% dels enquestats assegura que la prefereix poc feta, mentre que un 40% es decanta per una versió més quallada, reflectint així una lleugera diferència de gustos.
A nivell nacional, la truita amb ceba s’imposa a gairebé totes les províncies analitzades, tot i que Galícia és la principal excepció, on la recepta tradicional de Betanzos es prepara sense ceba i marca la pauta a tota la regió.