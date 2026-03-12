Diari Més

Laboral

La cadena de repartiment que anuncia un ERO per a 750 treballadors: així afectarà a Tarragona

La mesura afectarà a uns 750 repartidors a tot Espanya i tindrà impacte a diverses ciutats de Tarragona

Imatge d’un repartidor de Glovo.

Daniel Cabezas Ramírez
Publicat per
Daniel Cabezas RamírezRedactor

Creat:

Actualitzat:

La plataforma de repartiment a domicili Glovo ha anunciat un Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO) que afectarà a 750 repartidors a Espanya. La companyia ha comunicat que la mesura tindrà impacte en al voltant de 60 ciutats del país, incloses algunes de les demarcacions de Barcelona, Tarragona i Girona.

Segons ha explicat l’empresa, la decisió arriba menys d’un any després d’abandonar el model de riders autònoms i apostar per repartidors en plantilla. Glovo assegura que s’ha vist obligada a reduir la seva presència en algunes localitats per garantir la continuïtat del servei i evitar el tancament total a determinats mercats.

L’ajustament també afectarà treballadors d'altres províncies com València, Alacant, Sevilla, Màlaga o Cadis, entre moltes altres. L’empresa ha assenyalat que l’objectiu del procés és consolidar el seu model operatiu després dels canvis introduïts en la seva estructura laboral durant el darrer any.

A Catalunya, la plataforma continua sent l’actor dominant en el repartiment de menjar a domicili. Un informe de l’Agència Catalana de la Competència assenyalava que Glovo concentrava entre el 60% i el 80% de les comandes als municipis més poblats, molt per davant d’altres plataformes del sector.

