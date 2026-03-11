HARD ROCK
Romero referma el compromís «ineludible» del Govern amb el Hard Rock i espera que s'aprovi el PDU
La consellera replica al PPC que «no es pot prevaricar» i que cal seguir els processos
La consellera d'Economia i Hisenda, Alícia Romero, ha assegurat que el Govern té un compromís «ineludible» amb el projecte de Hard Rock. En el marc d'una interpel·lació del PPC al ple del Parlament, Romero ha dit que cal esperar que hi hagi els informes ambientals i que espera que s'aprovi el Pla Director Urbanístic.
«Hi estem treballant, no es pot prevaricar i seguim els tràmits i els processos», ha afegit. Segons la consellera, també cal veure quina és la decisió dels inversors tenint en compte que el Govern va canviar la fiscalitat del joc. «Hem de veure quines són les seves intencions», ha conclòs.