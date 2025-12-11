Turisme
El sector turístic vol recuperar el Hard Rock i el turisme rus
La FEHT reobre el debat i estableix la iniciativa com a prioritat per al 2026 per incrementar la desestazionalització
La Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme (FEHT) va reobrir el debat sobre el macroprojecte del Hard Rock a la demarcació de Tarragona. L’entitat empresarial destacava com un dels objectius prioritaris recuperar la proposta, criticada durament durant els últims vuit anys pel seu impacte ambiental i el seu model turístic qüestionat per diversos municipis del Camp de Tarragona al llarg del seu desenvolupament.
«No el donem per perdut, si hi ha sort, podem tornar a parlar del Hard Rock com a projecte estratègic per a la nostra destinació», reivindicava la presidenta de la FEHT, Berta Cabré. La responsable de la institució també afirmava que el projecte ha de servir com a revulsiu de Port Aventura». «No aconseguirem la desestacionalització si no introduim nous interessos», argumentava la presidenta.
El projecte s’ha mantingut parat parcialment durant aquest 2025 a causa de bloquejos sobre els beneficis fiscals. Una mesura impulsada per PSC, ERC, Comunes i la CUP que, actualment, es genera dubtes després de l’aprovació d’una moció el passat mes de juliol per dur a terme la proposta. Aquesta vegada, la iniciativa va rebre el suport de Juntos, PPC i VOX, amb l’abstenció del Partit Socialista des del Parlament. Ara, el sector turístic planteja recuperar l’interès.
Tornar al mercat rus
Les principals novetats provenen del canvi de dinàmica en l’arribada de turistes a la demarcació, impactant l’auge de les visites internacionals, sumant el 51,5% del total, que aquest any superen les nacionals (48,5%). Una dinàmica inesperada, que ve marcada per «el esperat» retorn del turisme rus: gairebé 80.000 turistes russos han pernoctat a la província, un 28,5% més respecte al 2024.
«Els agradava molt la Costa Daurada i els gustos no han canviat. No hem abandonat aquest mercat», subratllava Cabré. A més, la presidenta destacava que, des de les empreses tarragonines «han estat presents» quan existien «probabilitats de viatge», esmentant la intencionalitat de «tornar a recuperar-lo».