Laboral
Busquen 180 treballadors a Tarragona per incorporar-se immediatament a fàbriques
Les vacants formen part d’una campanya amb més de 1.400 ofertes de feina a tot Catalunya
L’empresa de recursos humans Adecco ha llançat una nova campanya de contractació per cobrir ofertes de feina al sector industrial, entre ells 180 vacants a la província de Tarragona per treballar com a operaris de producció.
Aquestes contractacions formen part d’una oferta més àmplia amb prop de 1.400 vacants a Catalunya, dins d’un procés de selecció que busca cobrir uns 4.200 llocs de treball a tot el país. La majoria de les vacants es concentren a Barcelona, amb més de 800 posicions, seguida de Lleida amb al voltant de 400 i Tarragona amb 180.
Reus
Un restaurant gallec amb bufet lliure de graellada arriba a Reus: ja té data d’obertura
Daniel Cabezas Ramírez
Les persones seleccionades s’encarregaran de tasques relacionades amb la manipulació de materials, maquinària i equips dins de processos de fabricació, envasament i emmagatzemament. A més, també hauran de supervisar el desenvolupament de la producció i garantir la qualitat dels productes.
Per optar a aquestes posicions, l’empresa busca perfils dinàmics amb experiència en cadenes de manipulació o muntatge, capacitat organitzativa i orientació al compliment de normes de seguretat. Les vacants ofereixen incorporació immediata i jornada completa amb diferents torns de treball segons disponibilitat. Els interessats poden registrar-se a l’oferta aquí.