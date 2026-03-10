Laboral
Les feines més buscades a Tarragona: la professió amb més sortida a cada comarca
Una anàlisi de la Generalitat mostra quines són les feines més ben posicionades a les comarques de Tarragona
El mercat laboral canvia segons el territori i cada comarca té les seves pròpies professions amb més sortida. Una anàlisi de l’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat mostra quines són les feines més ben posicionades a les comarques de Tarragona, tenint en compte factors com el volum de contractació, la qualitat dels contractes i la demanda laboral.
Al Tarragonès, el perfil amb més oportunitats és el de maquinista de locomotora, reflex del pes del transport i la logística al territori. Al Baix Camp i el Montsià, en canvi, destaquen els oficials, operaris i artesans, vinculats, al teixit industrial i als oficis especialitzats.
Baix Penedès
El poble de Tarragona que regalarà vacances gratuïtes a la seva gent gran
Daniel Cabezas Ramírez
Altres territoris presenten demandes laborals molt concretes. A la Conca de Barberà destaquen els socorristes i vigilants de piscines i platges, mentre que al Priorat tenen bona sortida els conductors d’autobusos i tramvies. Al Baix Ebre, els preparadors de menjar ràpid destaquen entre els perfils més buscats.
El mapa laboral també reflecteix el pes del sector primari i els serveis en algunes zones. A la Terra Alta es demanden peons ramaders, a la Ribera d’Ebre personal de neteja, a l'Alt Camp operadors d’instal·lacions i maquinària i al Baix Penedès professionals vinculats a l’educació ambiental.